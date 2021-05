L’accesso anticipato a Unreal Engine 5 è ora disponibile per gli sviluppatori di giochi

Unreal Engine 5 è ora disponibile in accesso anticipato. Epic Games ha annunciato mercoledì che tutti gli sviluppatori possono scaricare la prossima generazione del suo motore di gioco a scopo di test. La build ad accesso anticipato di Unreal Engine 5 include la maggior parte delle sue caratteristiche distintive, tra cui un sistema micro-poligonale virtuale Nanite, un’unità di illuminazione universale Lumen e un sistema di zonizzazione universale che consentirà agli sviluppatori di giochi di creare mondi aperti più grandi e interconnessi rispetto a prima. . Unreal Engine 5 supporta PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S / X, Nintendo Switch, Mac, iOS e Android. Naturalmente, Epic Games porterà Fortnite – il suo titolo più famoso – su Unreal Engine 5 “below the line”. Aspettatevi che altri titoli appaiano nei prossimi anni.

Ecco l’elenco completo delle funzionalità chiave di Unreal Engine 5 Early Access:

Nanette Il nostro nuovo microsistema virtuale Nanite consente agli utenti di creare giochi con enormi quantità di dettagli ingegneristici senza precedenti. Importa direttamente risorse sorgente di qualità cinematografica composte da milioni di poligoni e inseriscile milioni di volte, il tutto mantenendo la frequenza dei fotogrammi in tempo reale e senza alcuna perdita evidente di risoluzione. Nanite trasmette ed elabora solo i dettagli che puoi percepire in modo intelligente, rimuovendo notevolmente il numero di più elementi e disegnando restrizioni alle chiamate, eliminando attività che richiedono tempo come la tostatura di dettagli su mappe regolari e la composizione manuale di LOD, liberandoti di concentrarti sulla creatività.

Nanite consente dettagli straordinari

Lumen Lumen è una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica che consente agli utenti di creare scene dinamiche e credibili. Con Lumen, l’illuminazione indiretta in movimento si adatta ai cambiamenti dell’illuminazione diretta o della geometria, come cambiare l’angolo del sole con l’ora del giorno, accendere una torcia o aprire una porta esterna. Ciò significa che non devi più comporre mappe di luce UV, attendere che le mappe di luce si cuociano o inserire scatti di riflessione: puoi semplicemente creare e modificare le luci all’interno dell’Editor Unreal e vedere la stessa illuminazione finale di quando giochi sulla console .

Lumen è ottimo per tracciare la luce

Mondi aperti Uno dei nostri obiettivi è rendere la creazione di mondi aperti più veloce, più facile e più collaborativa per team di tutte le dimensioni. Il nuovo sistema di segmentazione globale di Unreal Engine 5 cambia il modo in cui i livelli vengono gestiti e trasmessi, dividendo automaticamente il mondo in una griglia e un flusso di celle necessarie. I membri del team possono anche lavorare simultaneamente sulla stessa area dello stesso mondo senza stringersi le dita a vicenda tramite il nuovo sistema One File Per Actor. I livelli di dati consentono di creare diverse forme dello stesso mondo, come le versioni giorno e notte, come livelli che si trovano nello stesso spazio.

Enormi mondi aperti organizzati da World Partition

animazione Crea personaggi incredibilmente dettagliati in ambienti dinamici in tempo reale con il potente toolkit di animazione di Unreal Engine 5. Lavorando nel contesto, puoi iterare più velocemente e in modo più accurato, senza la necessità di perdere tempo per iniziare. Strumenti intuitivi come Control Rig ti consentono di creare rapidamente piattaforme e condividerle tra più personaggi; Inseriscili in Sequencer, salvali e applicali utilizzando il nuovo Pose Browser; Crea facilmente un movimento naturale con la nuova soluzione IK per tutto il corpo. E con Motion Warping, puoi regolare dinamicamente il movimento di base del personaggio per allineare diversi bersagli con una singola animazione.

Traccia ogni parte di un oggetto usando UE5

MetaSounds Unreal Engine 5 introduce un modo fondamentalmente nuovo di creare audio, con MetaSounds, un sistema ad alte prestazioni che fornisce il controllo completo sulla generazione di dati audio DSP per sorgenti audio, consentendo agli utenti di gestire tutti gli aspetti del rendering audio per guidare procedurali di nuova generazione esperienze audio. MetaSounds è analogo a un materiale completamente programmabile e una pipeline di rendering, offrendo tutti i vantaggi della creazione di contenuti procedurali per l’audio che un Material Editor porta all’ombra: risorse dinamiche basate sui dati, la capacità di impostare i parametri di gioco per la riproduzione audio, enormi miglioramenti nel flusso di lavoro , e altro ancora.

Crea audio come mai prima d’ora con MetaSounds (clicca per vedere l’immagine intera)

Flusso di lavoro dell’editor Il rinnovato Unreal Editor fornisce uno stile visivo aggiornato, flussi di lavoro semplificati e un migliore utilizzo dello spazio sullo schermo, rendendolo più facile, veloce e soddisfacente da usare. Per liberare più spazio per le interazioni con le viste, abbiamo aggiunto la possibilità di chiamare e memorizzare facilmente il browser dei contenuti e agganciare qualsiasi scheda dell’editor nella barra laterale comprimibile. Ora puoi accedere rapidamente alle funzionalità utilizzate di frequente nel pannello dei dettagli utilizzando un nuovo schema preferito, mentre un nuovo pulsante “Crea” sulla barra degli strumenti principale ti consente di posizionare facilmente gli attori nel tuo mondo.

Gestisci meglio con Editor Workflow (fai clic per vedere l’immagine intera)

La versione completa di Unreal Engine 5 Dovrebbe essere spedito all’inizio del 2022. Giochi epici Ha detto, fornirà miglioramenti in memoria, prestazioni e qualità, oltre a più nuove funzionalità. L’architettura di accesso anticipato è progettata solo per gli sviluppatori di giochi. Visita unrealengine.com/ue5 per iniziare.

