Cyberpunk 2077: cose da sapere prima di acquistare

Cyberpunk 2077 uscirà finalmente domani, 10 dicembre, dopo diversi ritardi. Il primo teaser è stato rivelato nel 2012. Esatto, otto anni fa! Poi, un anno dopo, c’è stato un breve trailer di Cyberpunk 2077 che ha suscitato l’interesse dei fan per il gioco. Poi, circa due anni fa all’E3 2018, il gioco è stato presentato in anteprima e da allora i fan hanno aspettato con il fiato sospeso. Ora, il gioco sarà finalmente lanciato domani ei revisori ci hanno messo le mani sopra, e mentre Cyberpunk 2077 ha ricevuto recensioni positive a tutto tondo, ci sono alcune cose che dovresti sapere prima dell’acquisto, se non hai preordinato.

È stato sviluppato da uno sviluppatore di videogiochi polacco Red Projekt CD Ciò ha guadagnato popolarità con il franchise di The Witcher, in particolare Witcher 3: Wild Hunt – Cyberpunk 2077 Uscirà in tutto il mondo il 10 o il 9 dicembre, a seconda della regione.

Il Nord America avrà accesso al gioco il 9 dicembre, a partire da Los Angeles alle 16:00 PST (5:30 PDT), seguito da Città del Messico alle 18:00 CST (5:30 PDT) ) E New York alle 19:00 EST (20:00 PDT). Il Sud America avrà accesso al gioco il 9 dicembre a partire dalle 19:00 CST (5:30 IST). L’Europa e l’Asia occidentale giocheranno a Cyberpunk 2077 a partire dal 10 dicembre a partire dalle 00:00 GMT (9:30 ET) con Dubai che arriverà alle 4:00 GST (5:30 AM). In India, il gioco inizierà il 10 dicembre intorno alle 5 del mattino, secondo vapore.

Cyberpunk 2077 viene rilasciato su PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. Sarà giocabile anche sulla prossima generazione di PlayStation 5 e Xbox Series S / X. Dover impostare il gioco per tutte queste piattaforme è la ragione del recente ritardo nel rilascio del gioco.

Dimensioni, requisiti del PC e prezzo di Cyberpunk 2077

Su PC, il gioco occuperà 70 GB di spazio su disco e su PS5 / PS4 la dimensione del download è Più di 100 GB. Su Xbox, il gioco occupa meno di 60 GB, ma come il Reciproco Realizzato dall’utente di Twitter DreamcastGuy, è disponibile una patch da 43 GB per il primo giorno del gioco.

Red Projekt CD Reciproco Requisiti del PC per il gioco del mese scorso per funzionare con risoluzioni 1080p, 1440p e 4K.

Requisiti di sistema di Cyberpunk 2077 (minimi)

Risoluzione: 1080p Processore: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310 GPU: GTX 780 / Radeon RX 470 RAM: 8 GB VRAM: 3 GB

Requisiti di sistema di Cyberpunk 2077 (Ultra)

Risoluzione: 2160p Processore: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 3600 GPU: RTX 2080S / RTX 3070 / Radeon RX 6800 XT RAM: 16 GB VRAM: 8 GB

Requisiti di sistema di Cyberpunk 2077 (Ray Tracing attivato, minimo)

Risoluzione: processore 1080p: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G GPU: RTX 2060 RAM: 16 GB VRAM: 6 GB

Requisiti di sistema per Cyberpunk 2077 (ray tracing attivato, Ultra)

Risoluzione: 2160p Processore: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600 GPU: RTX 3080 RAM: 16 GB VRAM: 10 GB

Su Steam, il gioco Prezzo A Rs. 2.999 mentre la Xbox è stata rilasciata al prezzo di rupia. 3.490. Versione PlayStation di Cyberpunk 2077 Costi rupia. 3.499.

Cyberpunk 2077 recensioni ed errori

CD Projekt Red ha revocato il divieto di revisione lunedì sera e gli è stato dato da compilatori come OpenCritic e Metacritic. 92 su 100 Punteggio medio e 91 di 100Rispettivamente. Le recensioni su PC sono per lo più positive, ma il gioco presenta molti bug di varia gravità. Il gioco è stato menzionato con tutti i tipi di aggettivi come “meraviglioso”, “bello e fantastico”, “capolavoro del mondo aperto” e altro ancora. Ma i revisori notano anche bug come problemi di programmazione che interessano personaggi non giocabili, potrebbero vedere i nemici attraverso i muri, ricaricare il gioco non ripristina accuratamente lo stato del gioco, armi fluttuanti, errori di missaggio audio e altro, come Indicato Alimentato da Windowscentral. Puoi vedere il rapporto completo di Cyberpunk 2077 Qui.

Per fortuna, Fabian Mario Dola di CD Projekt Red cinguettio L’azienda è a conoscenza dei bug e che “una serie di problemi affrontati (e segnalati) dai revisori è già stata risolta, alcuni dei quali fanno parte dell’aggiornamento”. Questa è una buona notizia per i giocatori che hanno acquistato il gioco e per coloro che aspettano che venga risolto.

Inoltre, gli sviluppatori possiedono Pubblicizza Stanno lavorando per aggiungere un avviso di epilessia separato nel gioco insieme all’avviso Esistono già Nell’EULA. Hanno anche affermato che il team sta cercando una soluzione più permanente e che verrà implementata il prima possibile.

Lì anche Modalità di trasmissione dal vivo In un gioco che disabilita la musica protetta da copyright quando viene riprodotta, i giocatori che riproducono in streaming Cyberpunk 2077 non devono preoccuparsi delle violazioni del copyright per riprodurre musica di proprietà di qualcun altro.

