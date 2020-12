Spotify Wrapped 2020: come trovare la tua recensione annuale

Il Spotify Wrapped Il rapporto 2020 in esame è ora disponibile per gli utenti di tutto il mondo. Ti consente di visualizzare facilmente i brani, gli artisti e gli album in ascolto nell’app Spotify per iOS e Android. Ecco come funziona.

Aggiornamento del 9 dicembre: Spotify ha implementato alcune altre funzionalità aggiuntive su Spotify Wrapped oggi.

Comandi vocali avvolti : Gli utenti gratuiti e premium negli Stati Uniti potranno utilizzare l’audio per chiedere a Spotify informazioni su Wrapped sull’app mobile. In cambio, Spotify comunicherà agli utenti una delle dozzine di fatti unici e personali sulla musica e sulle abitudini di ascolto dei podcast del 2020. Per accedere, l’utente può premere il pulsante del microfono nella barra di ricerca dell’app e dare una varietà di diversi comandi vocali.

Filtri Instagram Su Instagram, gli utenti possono anche sfruttare due obiettivi per storie interattive. caleidoscopio E il Testare la storia dei dati, Per condividere le loro reazioni e testare le loro conoscenze di ascolto per il 2020.

Integrazione di TikTok : Oltre alla condivisione sui social su Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat, Spotify aggiunge un altro canale social al mix: TikTok. L'integrazione personalizzata è disponibile per gli utenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito fino a giovedì 11 dicembre.

Cartoline postali personalizzate: Per la prima volta quest'anno, gli utenti possono personalizzare la propria scheda di condivisione prima di condividerla sui feed dei social media. Nella schermata finale, sarai in grado di scegliere tra quattro opzioni di colore distinte per personalizzare il tuo file più che mai.

Puoi saperne di più su Un post sul blog completo di Spotify è qui.

Mentre Apple Music Replay Report è disponibile tutto l’anno, Spotify è stato pubblicato ogni anno a dicembre. È stato ampiamente elogiato per il suo design e le sue funzionalità social, che rendono facile per gli utenti condividere le proprie statistiche sui social media.

Come trovare Spotify Wrapped Public in Review

Nella versione web di Spotify, puoi trovare il file Versione astratta di Wrapped 2020 tramite questo link. La versione web di Spotify Wrapped ti consente di visualizzare le playlist dei migliori successi del 2020, oltre a “Missing Beats”. C’è anche una playlist chiamata “On Record” che ti consente di “immergerti più a fondo in alcuni dei tuoi migliori artisti del 2020 con un mix di parole e musica”.

Ma per accedere alle statistiche complete di Spotify Wrapped 2020, dovrai utilizzare il file App Spotify su iOS. Apri semplicemente l’app Spotify sul tuo iPhone, quindi fai clic sull’intestazione “2020 Wrapped” nella pagina “Home”. Spotify ti guiderà quindi attraverso la tua recensione di Wrapped 2020.

Spotify Utilizza un’interfaccia simile a Snapchat Stories per Wrapped 2020. Puoi scegliere di fare uno screenshot di una qualsiasi delle storie da condividere, oppure puoi aspettare fino alla fine e Spotify ti darà tre diverse immagini Wrapped 2020 da condividere facilmente sui social media.

Le immagini wrapping 2020 preconfigurate includono Top Artists, Best Songs, Minutes Listened, Top Genres. Nonostante ciò, durante il video di Spotify Wrapped, Spotify fornisce più statistiche su cose come il numero di nuovi artisti che ha scoperto quest’anno e la maggior parte di quelli che hanno ascoltato negli ultimi decenni.

Una delle statistiche più interessanti che Spotify ha da offrire è il dettaglio su come ti classifichi rispetto ad altri utenti Spotify durante l’ascolto. Ad esempio, Spotify potrebbe dirti che sei stato tra il “2% migliore” di ascoltatori di un determinato artista quest’anno.

Spotify ha anche alcuni dettagli sugli artisti più ascoltati al mondo:

Il rapper portoricano Bad Bunny ha conquistato il primo posto con oltre 8,3 miliardi di trasmissioni quest’anno da fan di tutto il mondo. Il suo album YHLQMDLG – che è stato pubblicato a fine febbraio e presenta collaborazioni con Sech, Anuel AA e Daddy Yankee – è anche il primo album ad essere trasmesso. Bad Bunny segue Drake e la superstar latina J Balvin. Il quarto artista più popolare è il defunto rapper Juice WRLD, seguito da The Weeknd. Billie Eilish continua la sua carriera come artista femminile più popolare di Spotify per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande al secondo e terzo posto. Si è classificata quarta e quinta tra le artiste più famose, Dua Lipa e Halsey.

Cos’è Spotify Wrapped 2020 in revisione quest’anno? Fateci sapere nei commenti!

