Aggiornamento in tempo reale dell’N64 di Switch Online (versione 2.4.0), ecco cosa è incluso

L’app per Nintendo 64 di Switch Online ha ricevuto un aggiornamento oggi, raggiungendo la versione 2.4.0 e aggiungendo pokemon schiocco per servizio. Non è tutto.

Nintendo non rilascia note sulla patch per aggiornamenti di app come questi, ma fortunatamente abbiamo alcune idee su cosa sta succedendo dietro le quinte in questo ultimo aggiornamento, per gentile concessione di Nintendo dataminer cupola d’avena.

Oltre a Pokémon Snap, le modifiche e le modifiche si riferiscono a molti altri giochi come Volpe stellare 64E il Mario Golf E il F-Zero X. Ecco la carrellata:

[NSO – Nintendo 64] La versione 2.4.0 è uscita. – È stato aggiunto Pokemon Snap. Poiché l’UE ha 4 ROM (una per ogni lingua), ottengono 4 caselle nella schermata di selezione.

– Aggiunto testo “Il microfono non può essere utilizzato tenendo la console in questo modo”. (Copiato dall’app Famicom NSO??)

Nintendo ha iniziato a rimuovere i commenti dai file di configurazione, rendendo difficile capire cosa è cambiato.

– Aggiunto hack CPU a Star Fox 64.

– Aggiunto hack CPU a Kirby 64.

– Modificato il file eseguibile AOT e il file PCB per F-Zero X e Mario Golf.

Aggiornamento dell’app N64 il mese scorso Ha apportato una serie di piccole modifiche alla libreria di giochi sul servizio. Nintendo ha anche apportato alcune modifiche significative dal lancio di questa libreria di pacchetti di espansione, come ripristinare la nebbia La leggenda di Zelda: Ocarina of Time.

leggi di più – Pokémon Snap è ora disponibile sul pacchetto di espansione Switch Online

Cosa ne pensi dell’ultimo lotto di mod che viene fornito con la versione 2.4.0? Hai notato qualcosa tu stesso? Hai già provato il servizio Expansion Pack? Lascia un commento qui sotto.