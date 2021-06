Android 12: Google Assistant sostituirà il menu di accensione e spegnerà lo smartphone (screenshot)

Google vai con Android 12 Quest’anno ha anche apportato molte innovazioni al sistema operativo, che mirano a ottimizzare e modernizzare ulteriormente la piattaforma. Una piccola ma importantissima modifica potrebbe confondere molti utenti, perché il menu Power è ora nuovamente decompresso e completamente sostituito da Google Assistant. Questo dovrebbe anche essere in grado di spegnere lo smartphone.



Il menu di alimentazione, ovvero la superficie che viene visualizzata dopo una lunga pressione del pulsante di accensione, non è stato notato per molti anni, perché la maggior parte degli utenti ne ha raramente bisogno e difficilmente presta attenzione quando lo si utilizza. Ciò è cambiato al più tardi con Android 11, perché all’improvviso Google ha quasi messo in secondo piano le funzionalità principali di questo menu e ha inserito sia Smart Home Control che Google Pay in questo menu.

Con Android 12 Se ora giri al contrario e hai già detto addio a questo menu: le due funzioni vanno alle impostazioni rapide tramite notifiche e il menu sarà di nuovo visibile – infatti. Ma poiché Google non vuole semplicemente rinunciare all’unico menu che può essere richiamato tramite un pulsante hardware, Google Assistant è qui ora.

In termini di comodità interna, ciò è probabilmente dovuto alla profonda connettività di molti prodotti tramite Google Pay e il controllo della casa intelligente, e anche l’assistente vocale è più facile da usare. E così il pulsante di accensione si trasforma nel pulsante Assistente Google.

L’Assistente Google si apre premendo a lungo il pulsante di accensione e dovrebbe essere immediatamente disponibile per l’uso, così come tutte le altre opzioni per connettersi ad esso. Poiché questo potrebbe non essere gradito a tutti, questo comportamento può essere modificato in Android 12 in Impostazioni, ma probabilmente dovrebbe essere disattivato per impostazione predefinita. Se questo sia davvero necessario è una domanda aperta, ma porta con sé un altro grande cambiamento.

Dal momento che il menu di accensione è praticamente scomparso, l’Assistente Google dovrebbe prendere il sopravvento. L’assistente dovrebbe essere in grado di spegnere lo smartphone in futuro. Tutto quello che devi fare è dire “Hey Google, spegni il tuo smartphone” e il telefono si spegnerà. Certo, è molto pratico, ma non è del tutto divertente quando viene rilevato un falso positivo.

Se vuoi richiamare il menu classico, puoi utilizzare una nuova combinazione di tasti dopo aver attivato il menu dell’assistente: può essere aperto con ACCENSIONE + VOLUME SU e poi appare come lo screenshot qui sopra. In alternativa, puoi specificare nelle impostazioni che il menu classico dovrebbe sempre aprirsi in un look completamente nuovo.

» Android 12: il menu Condividi perde flessibilità: le app non possono più adattarlo o sostituirlo

[9to5Google]

Non perdere più Google News: iscriviti alla newsletter di GoogleWatchBlog

Iscriviti alla newsletter di GoogleWatchBlog