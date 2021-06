Il 2021 include un’anteprima delle serie e dei film originali di Apple TV+.

Apple ha rilasciato oggi un’anteprima di tutte le nuove serie e film originali del 2021 che inizieranno in streaming su Apple TV+ a partire dal prossimo mese.

Guarda alcune foto e filmati della tanto attesa serie originale di Apple, “Foundation” Invasion”, “The Shrink Next Door” e “Schmigadoon! e “sig. Corman”, agli originali Apple come “CODA” Stagione 2 di “The Morning Show”, “Ted Lasso”, “See” e “Truth Be Told”, prima di loro su Apple TV+ nel 2021.

Ci sono molte serie che bambini e genitori potranno presto guardare insieme su Apple TV+ come “Wolfboy and the Everything Factory”, “Puppy Place” e i nuovi episodi di “Doug Unplugs”.