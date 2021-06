HarmonyOS 2 di Huawei ha già superato i 10 milioni di utenti

Il nuovo HarmonyOS 2 di Huawei sembra essere un enorme successo in Cina, che ha già superato i 10 milioni di utenti, ovvero i dispositivi attivi che lo utilizzano.

Per celebrare questa grande occasione, l’azienda ha deciso di celebrare una torta dall’aspetto un po’ particolare, come potete vedere di seguito. A proposito, le cuffie, l’orologio, il telefono e la TV TWS sono tutti elementi commestibili che compongono la torta.

Sebbene l’adozione del nuovo marchio sia incredibilmente veloce, è importante notare che HarmonyOS non è un singolo sistema operativo, infatti sembra operare come un marchio ombrello per tutti i diversi sistemi operativi di Huawei e per l’Internet delle cose.

L’aggiornamento a HarmonyOS 2 è ora disponibile per le serie Mate 40, P40, Mate 30 e MatePad Pro in Cina, mentre le serie P30, Honor 30 e V30 riceveranno beta chiuse questo mese e una beta pubblica in Luglio.

Sarà interessante vedere come l’azienda gestirà il passaggio ad HarmonyOS al di fuori della Cina, su dispositivi internazionali. In ogni caso, il numero di prodotti che eseguono la versione HarmonyOS è destinato ad aumentare in futuro, dopo un ottimo inizio. Huawei spera in realtà di avere 360 ​​milioni di dispositivi attivi con HarmonyOS entro la fine dell’anno, oltre a persuadere 1,2 milioni di sviluppatori a scrivere app per le sue piattaforme.

