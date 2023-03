Si dice che l’annuncio di Apple di almeno una nuova opzione di colore per iPhone 14 sia “imminente” bloombergMark Gorman ha detto oggi in un tweet.



La scorsa settimana si vociferava che Apple avesse in programma di rendere disponibili iPhone 14 e iPhone 14 Plus in un nuovo colore giallo. Più fonti segnalate Voci Mac Il team PR di Apple sta pianificando un briefing sul prodotto con i giornalisti martedì 7 marzo, che potrebbe essere correlato al lancio di un nuovo colore per iPhone, ma non abbiamo confermato l’argomento.

Apple introduce spesso nuovi colori per l’iPhone in primavera per aumentare le vendite nel mezzo del ciclo del prodotto. Martedì 8 marzo 2022, Apple ha introdotto un nuovo colore verde per iPhone 13 e iPhone 13 mini e un nuovo colore verde alpino per i modelli iPhone 13 Pro. Nell’aprile 2021, Apple ha reso disponibili iPhone 12 e iPhone 12 mini in viola.

La nuova opzione colore per iPhone 14 sarà probabilmente annunciata con un comunicato stampa sul sito Web Apple Newsroom martedì mattina, probabilmente insieme all’introduzione della nuova custodia per iPhone e dei colori del cinturino Apple Watch per la primavera.