Infinix lancia la sua nuova tecnologia FastCharge cablata da 260 W e wireless da 110 W il 9 marzo

Infinix è pronta ad annunciare Giovedì (9 marzo 2023) nuova ricarica cablata da 260 W e ricarica wireless da 110 W. parte di “Carica rapida di massaLeggi sotto per saperne di più.

La società ha affermato che il doppio kit di ricarica rapida offrirà ai consumatori un’esperienza di ricarica superiore che stabilirà un nuovo standard per la ricarica rapida. Inoltre, la tecnologia utilizzerà anche soluzioni sicure, flessibili e intelligenti che ridefiniranno l’esperienza di ricarica rapida.

Infinix ha sottolineato che la sua nuova tecnologia completa FastCharge è una testimonianza dell’impegno dell’azienda nei confronti dell’esperienza di ricarica dell’utente. Si rivolge a diversi casi d’uso come ricarica rapida cablata/wireless, ricarica inversa cablata/wireless, ricarica bypass, ricarica intelligente, ricarica sicura e ricarica multiprotocollo.

In particolare, la tecnologia introduce importanti scoperte innovative nell’ingegneria della carica e nella progettazione del caricabatterie. Questi includono:

L’architettura di carica presenta un design parallelo a 4 pompe.

Il caricabatterie utilizza l’innovativa ingegneria dei circuiti AHB, con alta densità di energia, dimensioni ridotte, controllo della carica più intelligente e più sicuro e un’ampia gamma di prodotti ricaricabili.

La tecnologia di ricarica verrà applicata ai prossimi telefoni Infinix, sebbene non siano stati menzionati smartphone specifici. Quindi, assicurati di rimanere sintonizzato su TechNave per gli ultimi sviluppi in materia, così come altre notizie tecnologiche di tendenza!