Codici Fire Max gratuiti di Garena da riscattare il 22 giugno 2022: vinci Mars Warclasher Bundle e altro!

Garena Free Fire Max È stato rilasciato lo scorso anno come versione grafica HD dell’originale Garena Free Fire. Il governo indiano ha bandito diverse app e giochi, incluso il popolare gioco battle royale Garena Free Fire. Il fatto che la partita non fosse accessibile in India ha deluso i fan. Tuttavia, ci sono buone notizie per i fan del battle royale multiplayer: c’è ancora un’alternativa decente al gioco vietato disponibile sugli app store.

Garena Free Fire Max battle royale è sviluppato da 111 Dots Studio in cui 50 giocatori competono in round di 10 minuti. Come gioco multiplayer di battle royale, questo gioco ha recentemente guadagnato popolarità nel paese.

I giocatori possono scegliere la loro posizione di partenza in questo gioco, oltre a raccogliere rifornimenti e armi per farli andare avanti mentre sono sul campo di battaglia. Può esserci un solo vincitore alla fine di un gioco d’azione e avventura battle royale.

I creatori del gioco aggiungono costantemente caratteri alfanumerici al gioco. Questi codici offrono ai giocatori la possibilità di vincere premi gratuiti. I gettoni possono anche essere utilizzati per sbloccare diversi passaggi e guadagnare diversi punti bonus.

Ecco i codici di riscatto Garena Free Fire Max per il 22 giugno 2022:

Z2FB-HASU-3VXS

4UBY-XPTW-ERES

FXDS-TSWY-QTJ9

BKSK-ECCM-JZEB

L8LN-F5WK-2YPN

TPNA-MS84-ZE8E

26JT-3G6R-QVAV

A46N-U6UF-Q2JP

6LU6-9JJZ-J7S8

FAG4-LHKD-92GZ

RHUV-SWWV-N9G4

FBJ9-MTXB-9XAP

5R8S-AGS5-MCK5

2K5A-WHD3-FKWB

XKVJ-M65A-NPUQ

AMCT-7DU2-K2U2

LQ6Q-2A95-G29F

HDQK-XDFJ-7D4H

QA97-CXS2-J0F0

W73D-61AW-NGL2

UK2P-Z3NF-GV5U

NLCB-6S92-K2DE

Per riscattare i coupon Garena Free Fire Max il 22 giugno 2022, segui i passaggi descritti qui:

Passaggio 1: vai su https://reward.ff.garena.com/en/ per ulteriori informazioni.

Passaggio 2: accedi con i tuoi account di social media, come i tuoi ID Facebook, Google, Twitter o VK.

Passaggio 3: i giocatori ora possono copiare e incollare i codici di riscatto nel campo di testo e confermare le loro azioni facendo clic sul pulsante Conferma.

Passaggio 4: dopo la conferma, verrà visualizzata una finestra di dialogo di riferimento incrociato. Per riscattare i codici, seleziona OK.

I giocatori devono andare alla sezione della posta all’interno del gioco per richiedere il loro premio.

Tieni presente che questi codici non funzioneranno sugli account degli ospiti e avranno bisogno di 24 ore per essere riscattati.