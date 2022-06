DICE “si concentra solo su Battlefield 2042” ora, “non c’è tempo” per altri giochi

Anche se non è un segreto che Battlefield 2042 sia quasi uscito, lo sviluppatore DICE ci sta lavorando. Al momento, solo Battlefield 2042 funzionerà e nessun altro progetto, come giochi come Mirror’s Edge.

“Ci concentriamo solo su Campo di battaglia 2042ha detto Kotaz J. “Non c’è tempo per nient’altro ed è quello che vogliamo fare. In tre anni, vogliamo essere la prima persona a girare dalla prospettiva della persona che DICE merita di essere, ed è quello per cui ci stiamo battendo”.

DICE è meglio conosciuto per la serie Battlefield, ma da quando è stato acquisito da EA nel 2006, si è occasionalmente ramificato. Oltre a Mirror’s Edge, i suoi progetti precedenti includono anche Medal of Honor (2010), che è stato riavviato Star Wars Battlefront La serie, Mirror’s Edge, e il sequel meno apprezzato di Mirror’s Edge Catalyst. Sebbene Coutaz non neghi che lo studio tornerà su altri progetti in futuro, non dovremmo aspettarci nulla a breve.

(Credito immagine: EA)

motivo per pensare

Coutaz si trova in una strana situazione, essendosi unita lo scorso dicembre dopo il lancio di Battlefield 2042, ed è ora responsabile di riportare il gioco in carreggiata. Tuttavia, questa intervista mostra che ha una chiara responsabilità, che riflette l’atmosfera post-lancio di DICE.

“Il lancio di Battlefield 2042 non è stato come previsto”, spiega Kotaz. “I nostri giocatori e la community sono rimasti delusi, ma anche il nostro team di sviluppo”. Riconoscendo che lasciare il gioco non è mai stata un’opzione, DICE ha chiesto l’aiuto di altri studi EA per valutare cosa è andato storto e come risolverlo.

“Questa analisi ci ha richiesto due mesi e ora stiamo lavorando per risolverlo”, continua Kotaz. “Stiamo riorganizzando, ristrutturando, migliorando i processi e adattandoci per poter realizzare questi giochi brutali che realizziamo in co-sviluppo… e stiamo anche lavorando nel modello ibrido”.

Ammette che “è tutt’altro che perfetto e abbiamo ancora molto da imparare”, ma nel complesso Kotaz dipinge un quadro più ottimista del futuro del gioco. con precedentemente ritardato Battlefield 2042 Stagione 1 È stato lanciato un paio di settimane fa e le cose potrebbero finalmente cambiare per l’ultimo sforzo di DICE.