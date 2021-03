Sony presenta nuovi controlli di realtà virtuale (VR) per PlayStation 5 | Tecnica

Sony ha ufficialmente presentato un dispositivo Controlli di realtà virtuale di PlayStation 5.

Attraverso l’ingresso in Il blog ufficialeHideaki Nishino, Senior Vice President Platform Planning and Management, ha osservato che la console è stata creata “per adempiere alla nostra missione di raggiungere un più profondo senso di esistenza e un maggiore senso di immersione nelle esperienze di realtà virtuale”.

Il dispositivo si baserà sulle innovazioni del controller wireless Doppio senso, Che ha un design sferico in modo che l’utente possa controllare il “modo naturale”.

Questi controller offrono alcune funzionalità già presenti nei controller PS5, come Stimoli adattativi E il Feedback tattile.

Al contrario, lo hanno fatto Rilevamento del tocco In modo che il telecomando possa rilevare le tue dita senza premere le aree in cui segni il pollice, l’indice o il cuore. Da parte sua, il casco VR sarà ancora in guida grazie a un Traccia loop Si trova nella parte inferiore del manico.

Infine, Nishino ha spiegato che la console sinistra ha un joystick analogico, pulsanti quadrati e triangolari, un pulsante di presa (L1), un grilletto (L2) e un pulsante di costruzione, mentre la destra ha un joystick analogico. Pulsanti, il pulsante “hold” (R1), il grilletto (R2) e il pulsante delle opzioni.

“Molto presto porteremo i prototipi della nuova console di realtà virtuale alla comunità degli sviluppatori”, ha sottolineato Nishino. “Non vediamo l’ora di vedere tutte le idee che possono venire in mente e come la console li aiuti a dare vita alla loro immaginazione. . “

Ricordiamolo quando è stato introdotto Occhiali per realtà virtuale per PS5Preciso che nel frattempo non verranno rilasciati 2021, Quindi dovremo aspettare per vedere come si comportano nei giochi.