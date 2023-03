Satinal spa: gamma di prodotti STRATO® EVA Interlayer certificati 100% Made in Italy

Il certificato Made in Italy 100% garantisce ai consumatori l’origine italiana e la qualità dei prodotti selezionati e, nel contempo, consente alle aziende certificate di rilasciare una garanzia a conferma della qualità dei propri prodotti.

La certificazione italiana, infatti, rende riconoscibile e tracciabile l’origine di un prodotto “Made in Italy”, attraverso un codice di riferimento progressivo assegnato alla certificazione e attraverso un bollino ologramma che ne impedisce la contraffazione.

Le condizioni per ottenere il certificato 100% “Made in Italy” non si limitano alla mera derivazione delle materie prime utilizzate, ma tra le varie condizioni, anche la qualità dei materiali scelti, che devono essere naturali e di prima scelta. Inoltre, le aziende con il certificato 100% Made in Italy sono sottoposte a una serie di rigorosi controlli volti a certificare che l’intero ciclo produttivo sia svolto interamente in Italia.

Il raggiungimento della certificazione 100% Made in Italy per la gamma di prodotti STRATO® Interlayer EVA è un traguardo significativo per l’azienda Gruppo satinatoche ricorda con orgoglio quando, nel 2017, ha deciso di fondare un proprio brand che da subito ha gettato le basi per creare un prodotto 100% Made in Italy, in controtendenza rispetto alla concorrenza, e intercettando la crescente domanda di architetti e designer di tutto il mondo.

STRATO® è una gamma di intercalari in EVA utilizzati in applicazioni di alta qualità, per offrire nuove soluzioni di design estetico e creare vetri stratificati moderni ed eleganti, garantendo uniformità del colore, protezione dai raggi UV ed eccellente stabilità del colore nel tempo.

STRATO® EVA apporta molteplici vantaggi applicativi: interni ed esterni, nei vetri di sicurezza, nei vetri curvi e nel campo dell’isolamento acustico.

