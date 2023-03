Il concorrente The Sims, Life by You, verrà lanciato a settembre 2023

vita da tel’ambizioso gioco di simulazione di vita progettato per rivaleggiare con l’omonimo di EA sims concessione, ha ricevuto nuovo rimorchio, e una data di rilascio in accesso anticipato, mentre lo sviluppatore Paradox Tectonic crea un percorso in avanti. SU 12 settembre 2023I giocatori appassionati avranno il loro primo assaggio vita da tecon la versione ad accesso anticipato del gioco contenente i pilastri principali del gioco: personalizzazione, interazione con i personaggi e missioni.

Paradox ha spiegato che questa versione del gioco è un work in progress, poiché lo studio cerca feedback su nuove funzionalità e future opzioni di personalizzazione. “La vita è un argomento enorme e la simulazione della vita è limitata solo dalla tua immaginazione, quindi sappiamo che c’è molto che possiamo aggiungere con il tuo contributo. Questo è un gioco enorme, non vediamo l’ora di continuare a lavorare con te.” Ironia ha detto.

Quello che abbiamo già visto vita da te Molto interessante. Il gioco condivide sicuramente somiglianze con sims, in termini di esigenze costruttive e impiantistiche, ma si distingue in diversi modi notevoli. Per prima cosa, sembra guidato dalla trama.

Mentre entri vita da te, Ti verranno assegnati determinati compiti da svolgere, con suggerimenti che ti incaricano di incontrare nuove persone, piantare fiori, completare giornate di lavoro o interagire con determinati oggetti di gioco. Puoi anche ricevere nuove missioni e obiettivi interagendo con i tuoi vicini, i quali possono diventare amici (e controllati dai giocatori).

Un’altra differenza notevole è che il dialogo nel gioco si basa sul linguaggio del mondo reale, piuttosto che sul “Simlish” immaginario o su altri contributi sintetizzati. Ciò significa che sarai in grado di interagire direttamente con i tuoi vicini e avere conversazioni complete con loro.

Altrove nella clip di accesso anticipato del gioco, la personalizzazione è stata brevemente dettagliata, con frammenti di gameplay che mostrano la possibilità di cambiare il colore di mobili e abiti e ridisegnare interi quartieri mentre procedi.

Paradox sta anche prendendo in giro una serie di funzionalità di personalizzazione aggiuntive in arrivo dopo l’accesso anticipato, tra cui: generatore di conversazioni, generatore di eventi, generatore di oggetti, costruttore di negozi, costruttore di oggetti, costruttore di mod, costruttore di carriera, costruttore di missioni, costruttore di script e creatore di giochi. , costruttore di ricette, costruttore di abilità, costruttore di attributi, costruttore di crafting, costruttore di oggetti da collezione, costruttore di abiti, costruttore di famiglie, costruttore di storie, costruttore di vita e altro ancora, a indicare che il gioco avrà una vasta gamma di opzioni di gioco.

vita da te È stato sviluppato da Paradox Tectonic, uno studio che dirige Rod Umile. Modest ha lavorato in precedenza I Sim 2 E The sims 3 come presidente di sims.

Per ora, i fan non vedono l’ora di vedere di più sul gioco in arrivo vita da te Periodo di accesso anticipato, assolutamente 12 settembre 2023 In esclusiva su Epic Games Store. Il gioco è ora disponibile per il preordine a AU $ 56,95.