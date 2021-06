iPod Touch 5 inedito con bordi smussati e connettore docking online a 30 pin condiviso

Il leaker occasionale che Mr. White ha oggi Condividi foto interessanti Su Twitter per quella che sembra essere una vecchia scuola di quinta generazione Ipod touch Un prototipo con bordi smussati e finitura in alluminio spazzolato.



L’iPod touch‌ 5 originale rilasciato da Apple nell’ottobre 2012 aveva un corpo unibody in alluminio anodizzato con bordi arrotondati ed era disponibile in diversi colori, inclusa l’ardesia.



Un altro dettaglio interessante del prototipo, privo del logo Apple sul retro, è il connettore dock a 30 pin, che indica che è stato progettato prima che Apple adottasse ufficialmente Lightning.

insieme a I phone 5, iPod nano (7a generazione), IPAD (4a generazione), l’iPod touch‌ 5 originale è stato uno dei primi dispositivi Apple a disporre di una porta Lightning.



Il prototipo aveva anche il jack per le cuffie in basso a destra, mentre sull’‌iPod touch‌ 5 era a sinistra. Apple ha interrotto la produzione dell’iPod touch‌ 5 nel 2015.

Non abbiamo sentito alcuna voce che Apple abbia un aggiornamento per iPod touch‌ in lavorazione. L’attuale iPod touch‌ di settima generazione è stato il risultato di un aggiornamento di maggio 2019 ed è attualmente l’unico prodotto della linea iPod di Apple, dopo l’interruzione dell’iPod nano e dell’iPod shuffle nel 2017.