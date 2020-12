Samsung Galaxy A52 trapelato nei rendering della stampa

Samsung sta espandendo ulteriormente la gamma di dispositivi 5G convenienti e uno dei telefoni in arrivo in questo elenco è il Galaxy A52 5G. Questo seguirà le orme dell’A51 5G, lanciato ad aprile.

Oggi sono trapelati alcuni rendering della stampa per il Galaxy A52 5G, quindi puoi dare un’occhiata allo smartphone in tutto il suo splendore.

Come puoi vedere, ha un design molto simile a quello del suo predecessore, mentre l’isola della telecamera si sta ingrandendo e ora ogni sparatutto ha anelli distinti all’interno dell’isola. È un design che è un po ‘come quello che Samsung ha fatto di recente per il suo fiore all’occhiello, e sembra un po’ migliore di quello che abbiamo avuto sui telefoni della serie A. Non è una grande differenza, ma è la più grande differenza che troverai, in termini di design, tra l’A51 5G e l’A52 5G.

Le dimensioni del nuovo telefono saranno 159,9 x 75,1 x 8,4 mm e il suo spessore aumenterà fino a circa 10 mm dove si trova l’urto della fotocamera. Rispetto al suo predecessore, è 1 mm più lungo, 1,5 mm di larghezza e 0,3 mm più sottile. Avrà uno schermo da 6,5 ​​pollici con un sensore di impronte digitali integrato, un foro centrale per la fotocamera selfie e un jack per cuffie da 3,5 mm. La parte posteriore sarà in plastica, mentre il telaio è in metallo.

Il Galaxy A51 5G è stato lanciato a $ 499 e, dato quanto è simile l’A52 5G, potrebbe essere saggio aspettarsi un prezzo simile. O forse un po ‘meno perché il 5G è meno moderno di questi tempi. Dovremo fare ancora qualcosa in attesa dei dettagli ufficiali, tuttavia, non ci sono ancora indicazioni su quando potrebbero arrivare. vi terrò aggiornati.

