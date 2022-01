Final Fantasy XIV sarà in vendita alla fine di gennaio 2022 • Jagat Play

Soffrendo di successo, non c’è frase più appropriata per descrivere la situazione che circonda l’uscita dell’ultimo pacchetto di espansione di Final Fantasy XIV – Endwalker qualche tempo fa. Nel mezzo della sua crescente popolarità, la posizione di Endwalker posizionata come la fine della saga che è stata forgiata dalla versione 1.0 ha reso l’attesa ancora più folle. Nonostante i preparativi tecnici di Square Enix, è finito per essere invaso da giocatori che hanno persino avuto il tempo di creare migliaia di code di accesso. Abbastanza per far decidere finalmente a Square Enix di interrompere tutte le promozioni e le vendite dello stesso FF XIV. Le buone notizie? Questo giocattolo è finalmente pronto per la rivendita.

Nel suo ultimo aggiornamento, la mente dietro questo gioco – Naoki Yoshida arriva con buone notizie. Dopo il periodo di inattività, i giocatori incuriositi da FFXIV possono acquistare di nuovo questo gioco a partire dal 25 gennaio 2022. Yoshida ha affermato che lo stesso giorno verrà aperto anche il data center dell’Oceania, il che renderà il gioco più pronto ad accogliere l’aumento dei giocatori . I dati mostrano anche che la maggior parte dei giocatori ora può giocare a FF XIV senza problemi.

Ma non è sempre così. Yoshida ha confermato che potrebbe ritirare la vendita di FF XIV in futuro se si verifica una situazione simile. Final Fantasy XIV, disponibile su PS4, PS5 e PC, ha attualmente almeno 25 milioni di giocatori. E tu? Ti sei iscritto a questo MMORPG?

fonte: FFXIV