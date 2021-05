$ 7 milioni da BurgerSwap vengono rubati in un nuovo attacco a DeFi da parte di Binance

Aspetti principali: Implementato con più transazioni di prestito veloci.

A maggio, più di 63 milioni di dollari sono stati usurpati dalle piattaforme di BSC.

BurgerSwap, una piattaforma di finanziamento decentralizzata (DeFi) basata sulla blockchain di Binance, è stata attaccata dagli hacker venerdì 28 maggio. Dal completamento di 14 transazioni di prestito espresso)Prestiti rapidi), I criminali hanno rubato 7,2 milioni di dollari. L’evento si aggiunge quindi ad altri eventi accaduti nel corso dell’anno, anche per importi molto superiori.

Gli sviluppatori della piattaforma hanno rilasciato una dichiarazione diretta ai suoi utenti, che può essere vista su un file Postato sul suo account Twitter, Il che rende chiaro che gli utenti saranno coperti “tutte le perdite”, sebbene chiariscano anche che hanno bisogno di “un po ‘di tempo” per pianificare come farlo. Da parte loro, gli utenti hanno risposto al post con diffidenza e rabbia.

Allo stesso modo, nella home page di BurgerSwap, puoi vedere una notifica che ti avvisa e segnala l’accaduto Cessazione della generazione di token, nonché deposito o ritiro di liquiditàPer evitare ulteriori perdite. “Il nostro team sta lavorando a questo problema e pubblicherà la soluzione in un secondo momento”, aggiungono.

Nel post ufficiale su Twitter, è stato spiegato in dettaglio che i criminali si erano creati da soli moneta base (Moneta contraffatta che non soddisfa gli standard BEP-20) e ha formato una coppia commerciale con BURGER. Inoltre, hanno anche usato Binance Wrapped Coin (WBNB) per eseguire una serie di manovre che si sono concluse con un punteggio di 4.400 WBNB, 22.000 Binance USD (BUSD), 2.5 Ether (ETH), 1.4 milioni di Tether (USDT), 432.000 hamburger, 142.000 Xburger e 95.000 Rocki (ROCKS) a vantaggio dei truffatori.

Dipendente Spiega sul suo account Twitter Hayden Adams, creatore di Uniswap (uno scambio decentralizzato simile a BurgerSwap ma basato sulla blockchain di Ethereum), L’attacco è stato possibile rimuovendo una riga di codice Quando Burger ha copiato la versione 2 di Uniswap. Un altro sviluppatore che supporta il social network Questa teoria dell’azione intenzionale dei creatori di BurgerSwap.

BurgerSwap è stato lanciato a settembre 2020 ed è stata la prima impresa lanciata su Binance Smart Chain. Possiede il suo token, BURGER, che può essere utilizzato per governare il sito e guadagnare premi da votazioni, scommesse e altre attività.

BurgerSwap offre un messaggio ai suoi utenti sulla home page della sua piattaforma. Fontana: Borger Swap

Gli attacchi in corso a Binance DeFi

Negli ultimi tempi le piattaforme di finanziamento decentralizzate basate su BSC hanno subito numerosi attacchi simili. Uno dei più importanti È successo mercoledì 19 maggio. Come riportato da CriptoNoticias, Le somme saccheggiate in quell’occasione ammontarono a 45 milioni di dollari È stato utilizzato un altro metodo, basato sull’utilizzo di difetti nel codice per manipolare il valore del token. Nel frattempo, le prenotazioni degli utenti non sono state influenzate.

tuttavia, Pochi giorni fa Un altro evento Per cui hanno preso 11 milioni di dollari Da DeFi bEarn. Ancora una volta, gli aggressori hanno approfittato di un bug del codice che gli ha permesso di prelevare più soldi di quanto doveva.