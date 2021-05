Le prime due società hanno riaperto a Pak Jiang

Buck JiangLa Fuhong Precision Component Company (Dinh Tram Industrial Park) e la New Wing Interconnect Technology (Van Trung Industrial Park) torneranno in produzione a partire dal 28 maggio.

Queste due società producono componenti elettronici per il gruppo Foxconn, il fornitore di componenti Apple. Fuhong Precision Components, situato nel Dinh Tram Industrial Park, produce computer e periferiche per computer. Le attività principali della New Wing Interconnect Technology Company sono l’esternalizzazione di componenti elettronici e la produzione di computer e periferiche.

Secondo il piano, a partire dal 28 maggio, 8 aziende in 4 parchi industriali dovranno smettere di operare a Pak Jiang, ovvero Van Trung, Quang Chau, Din Tram e Song Ki-Noi Hwang, per ripristinare le attività produttive. Tuttavia, solo 4 società hanno presentato file per valutare i piani di produzione. In particolare, solo le due suddette società soddisfano pienamente i requisiti per la prevenzione e il controllo del Covid-19, il piano di produzione proposto dalla contea dopo che le autorità hanno verificato la realtà.

La produzione è stata ripristinata, ma il Consiglio di Amministrazione dei Parchi Industriali continua a richiedere ai dirigenti delle due società il rigoroso e completo rispetto delle normative delle autorità competenti sulla prevenzione e il controllo delle epidemie. Le aziende rimandano i lavoratori alla fabbrica solo quando soddisfano i requisiti di distanza.

Campionamento per il test Covid-19 dei lavoratori presso il parco industriale di Quang Chau (Bac Giang). Foto: Jiang Hui

Per riprendere le operazioni, le aziende devono rispettare le norme di sicurezza contro il Covid-19 e disporre di dormitori in cui i lavoratori possano rimanere; Pianificare di portare e raccogliere lavoratori, o lavoratori che hanno test PCR negativi due volte, l’ultimo della giornata prima di tornare in fabbrica …

Infatti, le aziende sono state scelte come modelli per il ritorno all’attività e il lavoro preparatorio è stato svolto in anticipo. Dopo che le agenzie hanno valutato e verificato l’idoneità, il certificato di esercizio verrà emesso immediatamente.

Tuttavia, secondo il Sig. Nguyen Chuan Ngoc – Vice Consiglio di Amministrazione di Pak Jiang Industrial Park, attraverso un rigoroso processo di valutazione, il restauro dei quattro complessi industriali dovrebbe richiedere alcune settimane perché “le aziende dovrebbero essere sicure nel produrre prodotti” . Riesportare. “

L’8 maggio Pak Jiang ha registrato il primo caso del virus Covid-19 nella fabbrica della Shin Young Company (Van Trung Industrial Park). Sei giorni dopo, la provincia ha registrato un altro caso di infezione a Hosiden (Complesso industriale di Quang Chau). Attualmente, questi due sono il più grande focolaio a Pak Jiang, rendendo la provincia l’epicentro del quarto focolaio. A mezzogiorno del 29 maggio, Pak Jiang aveva registrato 1927 casi di Covid-19.

Signor Minh