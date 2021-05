Quando Tesla viene hackerata da … un drone DJI

Questa non è la prima volta che una Tesla viene hackerata. Nell’agosto 2019, gli hacker sono riusciti a rubare un’auto Tesla dal cortile di casa in meno di 30 secondi. Senza rumore e soprattutto senza toccare l’auto. Oggi scopriamo un nuovo modo di pilotare una Tesla, questa volta utilizzando un drone.

3 minuti sono stati sufficienti per il DJI Mavic 2

La scorsa settimana, durante la conferenza CanSecWest a Vancouver, due hacker hanno dimostrato di essere in grado di hackerare una Tesla Model X semplicemente con un drone DJI Mavic 2. Lo spettacolo è durato meno di 3 minuti. Dopo pochi minuti, gli intrusi sono stati in grado di aprire e chiudere le portiere dell’auto senza toccarli.

Questa dimostrazione è stata eseguita Ralph Philippe Weinmann, le PDG de Konamon e Benedict Schmutzel, che gestiscono Comsecuris, hanno dimostrato quanto dovresti essere attento quando possiedi un veicolo così connesso. Dal 29 aprile, dopo aver visto questo video, Tesla afferma di aver corretto questo difetto. Tuttavia, nel loro articolo sull’argomento, Ralph Philip Weinman e Benedict Schmutzel spiegano come ci siano così tante possibilità di hackerare un’auto Tesla.

Il duo scrive: “ I componenti interessati sono stati anche ampiamente utilizzati nei sistemi di infotainment di altre case automobilistiche … Sarebbe possibile per l’aggressore aprire le porte e il bagagliaio, modificare la posizione del sedile, le modalità di sterzo e di accelerazione. , bello molto quello che un guidatore preme su “Vari pulsanti sulla console. Tuttavia, questo attacco non rinuncia al controllo della guida del veicolo”.

Ed è che Tesla, come molte aziende, sta premiando questo tipo di scoperta. Di conseguenza, Ralph Philip Weinmann e Benedict Schmutzel se ne sono resi conto $ 31.500 dalla società. Ora sta a te trovare una scappatoia per la sicurezza dell’auto per cercare di ottenere una ricompensa da Tesla.