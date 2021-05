La condivisione delle app P2P e la nuova interfaccia si stanno avvicinando

Si dice che Google stia pianificando di ridisegnare l’interfaccia per il proprio app store Android, il Play Store. Il cambiamento principale interesserà la sezione “I miei giochi e applicazioni”, dove puoi trovare gli aggiornamenti disponibili. Questa nuova versione dovrebbe anche fornire la possibilità di condividere app P2P inviando file APK ai loro destinatari.

Google apporterà alcune importanti modifiche al suo Play Store. Nella prossima versione, il negozio lo consentirà Condividi le app in formato P2P e inviale in formato APK. Di conseguenza, quando desideri inviare un’app a uno dei tuoi contatti, non è più necessario scaricarla dal Play Store. Opzione molto utile quando si dispone di una connettività web limitata.

Ma questa non è l’unica novità. L’interfaccia del Play Store subirà alcune modifiche. Da allora, sembra che Google abbia intenzione di cambiare in qualche modo le nostre abitudini con l’app L’accesso a determinati elenchi potrebbe ora essere più lungo. Infatti la sezione “I miei giochi e app” che trovi cliccando sul tuo profilo nella parte in alto a destra del Play Store può essere sostituita da una sezione denominata “Gestisci app e dispositivi”.

La riprogettazione dell’app Play Store non è una novità. In realtà, Alcuni utenti l’avevano già ricevuto nel 2020, quando Google ha introdotto la condivisione P2P. Queste novità sembrano ora essere disponibili per un gruppo di utenti molto più ampio. D’altra parte, questi cambiamenti non sono stati molto apprezzati, in quanto necessari Ulteriori passaggi per accedere agli aggiornamenti E le applicazioni scaricate sul tuo smartphone Android.

La riprogettazione del Play Store è in fase di implementazione

Attualmente, nella sezione “I miei giochi e app”, puoi trovare diverse schede: “Aggiorna”, “Applicazioni installate”, “Libreria”, “Condivisione” o “Demo”. Raggiungere gli aggiornamenti è davvero semplice, in quanto vengono visualizzati nella home page. La nuova versione dell’interfaccia lo farà Rende più complicato trovarliIl che rende frustrati gli utenti che cercano la semplicità.

Infatti, la nuova sezione “Gestione di applicazioni e dispositivi” sarà ora suddivisa nelle schede “Panoramica” e “Amministrazione”. Il primo verrà visualizzato solo se sono disponibili aggiornamenti. In tal caso, si offrirà di farlo tutto in una volta. Tuttavia, per accedere ai dettagli, dovrai fare clic su un nuovo pulsante dedicato per eseguire solo gli aggiornamenti desiderati. L’app lo aggiungerà quindi Un passaggio in più per accedere a tutti gli aggiornamenti. Al momento non sappiamo quando Google prevede di rilasciare questo aggiornamento, ma speriamo che il colosso statunitense si tiri indietro.

Fonte : Android