WhatsApp: quali modifiche verranno implementate dall’app dal 15 maggio | Cellulari | Smartphone | Stati Uniti | Messico | Spagna | nnda nnni | SPORT-GIOCO

all’inizio dell’anno WhatsApp Ha rivelato un cambiamento nelle sue politiche sulla privacy, un fatto che ha generato voci e persino panico e persino panico, spingendo migliaia di utenti a migrare ad app come Telegram o Signal. Poi , un programma Il termine per l’accettazione dei nuovi termini è stato posticipato al 15 maggio. Ma cosa succederà da quella data? Qui te lo diciamo.

Secondo Andro4all, un portale specializzato in tecnologia, utenti che non accettano le nuove politiche di sicurezza per WhatsApp Potranno continuare a utilizzare l’app Posta espressa. Tuttavia, ci saranno alcune limitazioni per quanto riguarda la funzionalità dell’app.

“Se non li accetti per allora, WhatsApp non cancellerà il tuo account. Tuttavia, non sarai in grado di accedere a tutte le funzionalità finché non le accetti. Per un breve periodo, sarai in grado di ricevere chiamate e notifiche, ma non sarai in grado di leggere o inviare messaggi dall’applicazione., Si riferisce all’applicazione in un file sito web. Puoi anche accettare gli aggiornamenti anche dopo il 15 maggio.

Cosa è cambiato WhatsApp dal 15 maggio. (Immagine: Pexels)

WhatsApp: cosa sta cambiando

Puoi parlare con più aziende su WhatsApp Per una comunicazione più rapida ed efficace tramite telefono o e-mail. Questo è completamente opzionale. È possibile inviare lettere ad aziende che fanno domande, fanno acquisti e ottengono informazioni.

WhatsApp fornirà informazioni più chiare Informazioni su come i dati vengono raccolti, condivisi e utilizzati. Le modifiche alla politica sulla privacy forniscono maggiori dettagli su come gestiscono le tue informazioni.

WhatsApp: cos’è lo stesso

La privacy e la sicurezza delle tue conversazioni personali con familiari e amici su WhatsApp non cambieranno.

WhatsApp non fornirà il tuo numero a nessuna azienda; Inoltre, le loro politiche vietano alle aziende di contattarti su WhatsApp senza aver prima ottenuto il tuo consenso.

La tua accettazione dei nuovi termini di servizio non aumenta la capacità di WhatsApp di condividere i dati degli utenti con Facebook, la società madre.

WhatsApp: quali dati condividerai con Facebook

Numero di telefono o cellulare con prefisso internazionale.

Informazioni relative al servizio.

Quali sono le aziende con cui interagisci di più?

Informazioni sul tuo dispositivo mobile e la marca della stazione che stai chiamando.

Ora, se hai bisogno di fare una domanda generale, puoi compilare il modulo usando questo Link. Lì devi solo inserire il tuo numero di telefono e il prefisso, quindi scrivere il messaggio dopo averti identificato.