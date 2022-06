WhatsApp offre il supporto per DND sugli utenti iOS e Android per ottenere nuovi adesivi di posizione

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che rileverà quando un utente iOS ha attivato la modalità Non disturbare (DND). Oltre a questo, WhatsApp ha anche scoperto di funzionare per riprogettare gli adesivi di posizione su Android.

La funzione, che è stata trovata per la prima volta da Il WhatsApp Il tracker WABetaInfo dovrebbe aiutare mela Gli utenti specificano il motivo della mancata chiamata. La funzione sta attualmente utilizzando una nuova API iOS 15. La funzione apparirà principalmente I phone Utenti è una nuova etichetta nel registro delle chiamate che indica che la chiamata è stata silenziata da Non disturbare. I rapporti indicano che queste informazioni verranno archiviate nel dispositivo dell’utente e non verranno condivise con WhatsApp. La funzionalità è attualmente in fase di test con gli utenti iOS 15 su TestFlight e dovrebbe arrivare presto agli utenti finali.

Separatamente, WhatsApp sta portando gli adesivi di posizione ridisegnati su WhatsApp per Android con la versione beta 2.22.13.16. Si dice che l’aggiornamento porti un nuovo editor grafico con tre design. Secondo quanto riferito, questa funzione è stata resa disponibile per un numero limitato di utenti beta di Android e per alcuni su una versione beta precedente.

WhatsApp ha recentemente lanciato la possibilità di aggiungere fino a 512 membri a un gruppo, rispetto al precedente limite di 256 membri. L’aggiornamento di WhatsApp è disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp e potrebbero dover attendere alcuni giorni prima di ottenere questa nuova funzionalità di gruppo sulla loro app. Il processo per aggiungere 512 membri a un gruppo è lo stesso di prima.

