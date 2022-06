Perché le prossime beta pubbliche di Apple potrebbero funzionare con l’IT

Credito: Dreamstime

Con Apple che si prepara a rilasciare la beta pubblica di macOS 13 “Ventura” e iOS/iPadOS 16 a luglio, è inevitabile che alcuni utenti aziendali vorranno dare un’occhiata in anticipo a ciò che sta arrivando. La tipica reazione dell’IT è cercare di impedire agli utenti di provare il software beta, ma questo potrebbe non essere il modo più utile per avvicinarsi a ciò che verrà.

In effetti, i dirigenti IT possono effettivamente fare in modo che queste versioni beta – e gli entusiasti early adopter – funzionino per loro.

Erano versioni beta per sviluppatori per nuovi sistemi operativi Rilasciato dopo Apple Conferenza mondiale degli sviluppatori (WWDC) Parola chiave. Le beta pubbliche che seguirai possono essere utili a un produttore come Apple in termini di accelerazione del feedback e rilascio di correzioni di bug durante il processo di sviluppo. Può anche essere eccitante per gli utenti che vogliono provare le nuove funzionalità del sistema operativo in arrivo prima che qualcun altro lo ottenga. (Non sarà la versione finale per tutti questi sistemi operativi fino a questo autunno.)

Ma pone ovvie sfide per l’IT, soprattutto se i beta tester installano software pre-release sui loro dispositivi primari che usano per lavoro. Bug, problemi con le app esistenti e confusione su funzionalità nuove o modificate fanno spesso parte dell’esperienza di beta testing. Pertanto, gli utenti che installano software non supportato sulle macchine di lavoro possono portare a chiamate di supporto e tempi di inattività dei dipendenti se non hanno accesso agli strumenti essenziali.

Ricorda ai beta tester che hanno installato un software non definitivo

Tieni presente che poiché i sistemi operativi mobili hanno spostato gran parte del processo di aggiornamento sugli utenti, gli amministratori IT probabilmente non saranno in grado di fermare tutti, soprattutto se stanno installando su un dispositivo di loro proprietà.

Il miglior consiglio qui è di consigliare agli utenti che desiderano registrarsi come beta tester che dovrebbero farlo con un dispositivo secondario piuttosto che quello su cui fanno affidamento per lavori importanti e attività personali.

La creazione di un messaggio accurato è fondamentale, che descriva effettivamente le sfide che potrebbero affrontare in modo amichevole e consultivo, ma non alieni coloro che vogliono far parte di un pilota.

Spiega loro che sì, otterranno nuove funzionalità prima di chiunque altro, ma potrebbero anche esserci problemi che potrebbero influire sulla capacità di svolgere il proprio lavoro se si installano sul dispositivo principale. E assicurati di notare il potenziale impatto sulle attività personali per le quali dipendono da questo dispositivo.

Approfitta dei beta tester

Come la maggior parte dei primi utenti, è probabile che molti di questi beta tester abbiano una certa familiarità con la tecnologia, sebbene la loro versatilità possa variare. Di conseguenza, la maggior parte delle organizzazioni sperimenterà la versione beta pubblica a un certo punto quest’estate. Idealmente, sarà su un dispositivo secondario, anche se alcune persone potrebbero ancora installarlo sul proprio dispositivo principale.

Gli utenti possono effettivamente reclutare questi utenti come utili alleati.

Una delle sfide nel panorama odierno è che ci si aspetta generalmente che i dipartimenti IT siano pronti per l’arrivo delle nuove tecnologie il giorno in cui vengono lanciate ufficialmente. Ciò significa che gli utenti hanno ora un’opportunità limitata di scansionarli, testare app chiave aziendali e di terze parti con loro e creare una base di conoscenza dei problemi che i team di supporto potrebbero incontrare.

Tutto questo è difficile da realizzare in pochi mesi con i dipendenti esistenti e tutto richiede beta test. Se i responsabili IT reclutano utenti beta, possono eseguire molti di questi test per loro. Possono vedere quali app hanno problemi, quali flussi di lavoro devono essere modificati e segnalare eventuali problemi di supporto generali. Ciò offre all’IT una maggiore preparazione, sia in termini di aggiornamento delle applicazioni sia in termini di sviluppo di materiali di supporto e risorse rivolti agli utenti.

L’approccio richiede un po’ di cambiamento culturale per molte organizzazioni. Il personale IT dovrà sviluppare uno stretto rapporto di lavoro con questi utenti e dovrà sollecitare attivamente il loro input, consigli e feedback.

Dall’altro lato, rende più facile la preparazione per le nuove tecnologie e consente all’IT di essere meglio preparato quando queste tecnologie saranno ufficialmente rilasciate. Promuove inoltre una relazione più stretta tra IT e lavoratori che desiderano utilizzare la tecnologia più recente. Nel processo, puoi aiutare gli utenti a gestire, o almeno aiutare a identificare, eventuali ombre IT che si verificano in tutta l’azienda: è probabile che le persone che desiderano provare una versione beta siano le stesse persone che installano attivamente strumenti o servizi senza problema di informare il reparto IT.

Naturalmente, questo non significa che tutti dovrebbero poter provare il software beta, né i dirigenti IT dovrebbero semplicemente ignorare i tester che hanno assunto. Inoltre, non significa che il personale IT debba ignorare le beta stesse (idealmente, utilizzerà la beta per sviluppatori invece delle versioni pubbliche).

Ma l’adozione delle imminenti versioni beta pubbliche di Apple potrebbe dare all’IT una spinta per ciò che accadrà questo autunno, se riusciranno a sviluppare un rapporto di lavoro affidabile tra tutte le persone coinvolte.







