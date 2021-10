La prossima volta che WhatsApp-FB sarà chiuso, sarà molto utile

Ufficio notizie tecniche- Nessuno ha pensato alla situazione dopo la chiusura di WhatsApp, Instagram e Facebook tre giorni fa, le persone erano molto ansiose di rimanere in contatto con i propri cari. Oggi ti diremo alcune alternative a WhatsApp in modo che tu possa rimanere in contatto con i tuoi cari la prossima volta che affronti un problema del genere. Questa opzione è ideale per la messaggistica istantanea e alcune persone hanno superato WhatsApp in termini di alcune funzionalità. Quindi dicci quali altre app di messaggistica istantanea dovresti scaricare e installare per evitare tali situazioni in futuro.

La popolarità di Telegram è salita alle stelle da quando WhatsApp ha aggiornato la sua nuova politica sulla privacy lo scorso anno. L’app offre funzionalità di messaggistica istantanea proprio come WhatsApp ed è anche crittografata end-to-end. Non solo, ma puoi esportare le tue chat di WhatsApp su Telegram ed è gratuito proprio come WhatsApp. Signal: Signal è risultato il migliore anche dopo l’aggiornamento della politica sulla privacy di WhatsApp lo scorso anno. L’app è un’app di messaggistica istantanea incentrata sulla sicurezza sviluppata dal co-fondatore di WhatsApp Brian Acton e le sue chat sono crittografate end-to-end. iMessage: iMessage è la scelta migliore per gli utenti Apple Pal, puoi anche usare questa app per inviarti messaggi di testo. Anche questa app è gratuita.