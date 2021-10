Da venditore a imprenditore educativo, ispira la presenza di Chinraj Ruishand | TESTI | Texpectations Educare | Notizie sulla tecnologia | Notizie sulla tecnologia | notizie sulla tecnologia malayalam

Chenraj Roychand ha iniziato come venditore che guadagna 50 rupie al mese e cresce fino a diventare uno dei più grandi imprenditori del paese nel campo dell’istruzione, raccontando la storia di un uomo che ha capito il valore dell’istruzione. Sebbene Roichand sia un educatore, imprenditore, angel investor (investitore di startup) e filantropo, l’indiano medio lo conosce come il fondatore del Jain Group. Inutile dire che le istituzioni del Jain Group godono di una posizione unica nel campo delle istituzioni educative nel paese.

Roichand si unisce ad altri illustri ospiti per condividere la sua vasta esperienza a Texpectations, la principale conferenza di marketing digitale del Kerala. Organizzata da Manorama Online, la conferenza vedrà la presenza di leader tecnologici, rappresentanti di grandi marchi, rappresentanti di startup e analisti, come negli anni precedenti.

Dietro le numerose istituzioni di successo che ha fondato, c’è uno strenuo sforzo per raggiungere un’eccellenza senza precedenti nell’istruzione. Istituzioni come Jain (JAIN – Deemed to Be University), Jain Colleges, Jain International Residential School, Jain Heritage Schools, Jain Public Schools e Jain Toddlers sono buoni esempi.

Swami Vivekananda e Dhirubhai Ambani sono due grandi persone che hanno dato a Roichand l’energia per andare avanti come insegnante e uomo d’affari allo stesso tempo. L’idea delle esperienze di Roichand nel campo dell’istruzione è che la scienza determina il futuro e che la scienza mette le persone in piedi.

Fu con questa intuizione che Roishand fondò il Jain College nel 1990. Oggi ci sono 77 istituzioni educative che operano sotto il Jain Group. In tutto sono iscritti 85.000 studenti, anche in 43 paesi del mondo. Il Jain Group impiega più di 6.500 persone in 64 campus.

Roichand ritiene inoltre che molti benefici dovrebbero essere restituiti alla comunità in cui sono stati cresciuti. Ecco perché fa investimenti angelici. In questo modo mette le ali ai sogni di tanti giovani.

Il suo viaggio come imprenditore è iniziato nel 1982. All’epoca ha aperto 800 negozi al dettaglio senza grandi investimenti. I punti vendita che fondò allora sono ora showroom “Beatz”. Oggi il loro numero è cresciuto fino a superare i 30.000, ma i concetti dietro di loro da soli non hanno fatto alcuna differenza. Inoltre, ha fatto da mentore a oltre 3.000 studenti e ha incubato oltre 56 aziende.

Mohandas Pai Roichand, presidente di Manipal Global Education, descrive Angel come qualcuno che incarna la cultura indiana tra gli investitori. Bay afferma di fornire consulenza e supporto ai nuovi imprenditori, trattandoli come se fossero un affare di famiglia, in modo che anche l’investitore faccia parte della famiglia.

Un’altra blockchain da lui fondata, BlockchainNext OU, è un buon esempio di come l’entusiasmo di Roichand per l’avvio di nuovi movimenti non sia diminuito. È stato registrato in Estonia. Blockchain Next è un’iniziativa per portare la tecnologia blockchain attuale e futura sotto lo stesso ombrello. Un altro progetto di alto valore che ha realizzato è un progetto di due anni. Fa avanzare l’accademico ai livelli pratici del business. Lo scopo di questo curriculum è quello di sviluppare competenze in varie aree come la mobilitazione del capitale, l’elaborazione delle politiche, l’analisi dei prodotti e la pianificazione strategica. Ha quindi in programma di avviare 100 college giainisti in tutto il paese. Questi saranno all’interno di uno schema chiamato Jane’s Skills.

Roichand, il filantropo, iniziò il suo servizio di costruzione della nazione fondando il Jain Vidyaniketan a Kanakapura nel Karnataka. La scuola offre istruzione gratuita ai bambini bisognosi di 180 villaggi dotati di tutti i servizi. Allo stesso tempo, Roichand è in prima linea nell’implementazione di un’ampia gamma di progetti significativi nei settori della salute pubblica, dei piani di welfare, della generazione di entrate e di altre infrastrutture. Tutto ciò migliora le condizioni di vita di molte persone.

Roichand ha ricevuto numerosi premi, riconoscimenti e riconoscimenti per i suoi sforzi nell'adempiere alle sue responsabilità sociali attraverso varie iniziative. Roichand è anche membro del Comitato Esecutivo di Anand o Irma, il prestigioso Istituto di Sviluppo Rurale in India.





