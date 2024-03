Rendi Google Calendar simile a Google Now

Vorrei che Gmail e Google Calendar fossero progettati per i consumatori anziché per le aziende. Questo cambiamento potrebbe rendere la suite di applicazioni infinitamente più utile. Sono infatti vitali nell’uso quotidiano, ma il loro pubblico target sembra più simile ai dipendenti dell’azienda che a chiunque altro.

Cosa succede se le schede dell'era di Google Now vengono visualizzate in Google Calendar? Invece di limitarsi a eventi e attività, immagina di mostrare una visualizzazione sequenza temporale del tuo calendario:

Risultati sportivi delle squadre che segui. Visualizza questa scheda di aggiornamento in tempo reale insieme alle altre voci del calendario, quindi salva il punteggio finale quando hai finito in modo da poter sempre scorrere indietro per ottenere i risultati la mattina successiva.

Traffico/tempo per raggiungere la destinazione prima dei prossimi eventi con indirizzi

Carte di volo con informazioni sullo stato in tempo reale

Nuovi episodi di nuovi spettacoli e film nelle sale

Nuova musica e persino versioni di podcast, oltre a concerti e altri eventi nelle vicinanze

Promemoria sui prossimi pacchetti

Meteo per ogni località, comprese le condizioni attuali, le previsioni per il giorno successivo, cosa aspettarsi ad ogni evento, ecc.

Statistiche di fitness giornaliere che possono ricordarti di tenere il passo a metà giornata o di programmare qualcos'altro per il giorno successivo

Rendi Google Calendar una destinazione che le persone desiderano aprire più spesso durante il giorno. Direi che il feed – vedi: Google Now – è migliore degli avvisi temporanei dell'app/Assistente Google che ingombrano il feed delle notifiche e competono con tutto il resto.

Allo stesso tempo, inserirlo in un'app esistente che le persone già utilizzano sembra più naturale di quanto abbia mai fatto Assistant Snapshot. Ora puoi rendere queste schede facoltative in modo da non confondere le persone che desiderano solo gli eventi del loro calendario.

Le schede in Google Calendar dovrebbero essere facili da consultare e sufficientemente ricche da sole, con un collegamento a una ricerca su Google per ulteriori informazioni e collegamenti diretti a YouTube Music, Google Maps, ecc.

Grazie a Gmail e alla ricerca, Google è in una posizione davvero unica per conoscere queste informazioni senza che tu debba chiedere. Sarebbe un peccato non mostrarlo in modo proattivo e intelligente nelle app utilizzate dalle persone.

