Windows 11 Beta Build 22635.3209 aggiunge notifiche di foto sullo smartphone

Microsoft ha rilasciato oggi Windows 11 build 22635.3209 per Addetti al canale beta. Per i tester che hanno attivato l'interruttore per ricevere gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili, questa nuova versione introduce nuove notifiche che invitano gli utenti a modificare foto e screenshot recenti dal proprio telefono Android nello strumento di cattura.

Questa è una nuova funzionalità introdotta per la prima volta su Dev Channel a gennaio. L'esperienza può essere abilitata andando su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili e selezionando Gestisci dispositivi. Lì vedrai una nuova opzione per ricevere notifiche ogni volta che viene scattata una nuova foto o uno screenshot sul tuo dispositivo Android.

L'intelligenza di Windows nella tua casella di posta Iscriviti alla nostra nuova newsletter gratuita per ricevere tre consigli per risparmiare tempo ogni venerdì – E Ottieni copie gratuite delle guide sul campo di Windows 11 e Windows 10 di Paul Thurrott (normalmente $ 9,99) come regalo speciale di benvenuto! “*Seleziona i campi richiesti

Oggi, il team di Windows Insider ha anche annunciato che nuovi aggiornamenti delle app per lo Strumento di cattura e il Blocco note verranno distribuiti ai canali Beta e Anteprima di rilascio. Lo strumento di cattura ottiene una nuova barra degli strumenti Forme per aggiungere rapidamente rettangoli, ovali, linee e frecce alle immagini. Tuttavia, il Blocco note ottiene una nuova azione “Spiega con Copilot” sul contenuto selezionato.

Questi due aggiornamenti erano stati precedentemente distribuiti agli Insider sui canali Canary e Dev. Se ti sei perso questi aggiornamenti all'inizio di questa settimana, Microsoft ha anche rilasciato Windows 11 build 26058 ai tester Canary e Dev, nonché il prossimo aggiornamento “Moment” di Windows 11 per gli addetti ai lavori sul canale Anteprima di rilascio.