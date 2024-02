Nightingale riceve un video con una panoramica estesa del gameplay

Pubblicato in: Giochi, Giochi indie, Videogiochi | Etichettato: giochi di riflessione, usignolo

Guarda l'ultimo video di Nightingale, poiché Inflexion Games ti offre uno sguardo migliore al gameplay sotto diversi aspetti.

Riepilogo dell'articolo Inflexion Games rivela un video di gameplay di Nightingale di otto minuti, che mostra varie funzionalità.

La personalizzazione e la costruzione del personaggio in Nightingale incoraggia strategie di sopravvivenza uniche.

Esplora mondi misteriosi e affronta le creature Apex con gli amici nella modalità multiplayer online.

Ottieni Twitch Drop: costumi viola in stile vittoriano mentre guardi lo streaming di Nightingale.

Lo sviluppatore ed editore di giochi indie Inflexion Games ha rilasciato una nuova versione Usignolo video, offrendo ai giocatori una visione molto migliore del gameplay. Questo nuovo video offre circa otto minuti di filmati che mostrano aspetti come la personalizzazione del personaggio, la costruzione e l'artigianato, le armi e il combattimento, l'esplorazione delle carte regno, le creature Apex, i dungeon, le meccaniche multiplayer e altro ancora. Viene inoltre fornita la notizia che il gioco includerà Twitch Drops al momento del lancio, dove potrai ottenere speciali abiti vittoriani viola dal 20 al 27 febbraio guardando gli streamer giocare sui canali partecipanti. Godetevi il video!

Usignolo

Sei bloccato fuori dal nostro mondo, isolato dal crollo della misteriosa rete di portali. Questo disastro ti ha costretto a lottare per la sopravvivenza in un labirinto di mondi fatati meravigliosi e pericolosi. Il tuo obiettivo: diventare un abile Realmwalker, navigando nella rete di portali interdimensionali. Solo allora potrai scoprire la strada per la magica città di Nightingale, l'ultima roccaforte conosciuta dell'umanità. Preparati a farti strada attraverso le foreste della Faewild, le paludi apocalittiche e i deserti scintillanti mentre apri portali che conducono nelle profondità delle terre fatate. Cucina i pasti, costruisci un rifugio e raccogli lo spirito per perseverare di fronte alle avversità.

Crea strumenti per raccogliere alberi, materie prime e piante, nonché risorse rare che si trovano nelle profondità dei mondi Usignolo. Scopri nuovi progetti e raccogli l'equipaggiamento e le armi di cui hai bisogno per sopravvivere. Utilizzando ingredienti specializzati e tecniche arcane, puoi potenziare il tuo equipaggiamento con proprietà magiche. Progetta e costruisci una proprietà impressionante scegliendo tra una varietà di stili e combinazioni di piastrelle. Migliora e personalizza le tue strutture e forma comunità per vivere in sicurezza al largo della terra. Puoi anche assumere lavoratori NPC per espandere la tua casa, automatizzare la produzione e raccogliere risorse.

Vaga liberamente attraverso vasti mondi, dove immagini straordinarie ti trasporteranno nel misterioso mondo di Gaslamp Fantasy. Cerca i resti abbandonati delle precedenti spedizioni di Realmwalker, esplora la misteriosa architettura Fae, cerca misteriose caverne sotterranee ed esplora rovine abbandonate. Attraverso ogni nuovo portale, bellezza e pericolo attendono in egual misura. Avventurati da solo o gioca in cooperazione con i tuoi amici in un mondo online condiviso. Combina i tuoi punti di forza, abilità e risorse per sopravvivere e prosperare insieme. Lavora insieme per costruire proprietà condivise, unisciti per scoprire i segreti dei mondi e unisciti per affrontare le sfide Fae.

