Il trailer di “Genshin Impact” di Sumeru introduce nuovi personaggi e luoghi

Il Effetto Jinshin Sumeru Preview Teaser 03: Prelude to Wisdom è stato lanciato, rivelando nuovi dettagli sulla prossima regione nel trailer di oltre tre minuti.

No Effetto Jinshin Lo sceneggiatore e designer del mostro compare nel video per discutere alcuni aspetti del gioco. Questi includono dettagli sulla costruzione del mondo, la nuova forza nemica The Emerites e alcuni personaggi nuovi di zecca: Cyno, Dehya, Nahida e Nilou. Dà anche una sbirciatina nel deserto di Sumero, dove hanno avuto origine gli Emirati e alcuni nuovi personaggi.

Il rompicapo “Che si tratti del paesaggio, delle usanze e delle pratiche locali o dei compagni lungo il percorso, sarà un’esperienza completamente nuova per te”, conclude la dichiarazione.

La descrizione del video recita: “Sumiro è ancora influenzato dall’eredità di antiche civiltà, ma viene anche sintetizzato un preludio a una nuova saggezza”. “Un nuovo capitolo sta per iniziare in mezzo a una rete intricata di fazioni”, ha aggiunto.

I personaggi precedentemente annunciati per l’aggiornamento 3.0 sono Tighnari, Collei e Dori. Con l’aggiornamento verrà introdotto anche l’attesissimo articolo Dendro.

Al momento della pubblicazione, non ci sono attualmente informazioni sulla data di rilascio esatta dell’aggiornamento 3.0, anche se dovrebbe essere ad agosto. L’effetto Jinshin è Download gratuito all’indirizzo computerE il cellulareE il PlayStation 4E il PlayStation 5E il Nintendo Switch.

NME ha dato Effetto Jinshin Recensione brillante quando è stato rilasciato nel 2020Con i suoi personaggi affascinanti, combattimenti squisiti e stimolanti e altri aggiornamenti sui contenuti in arrivo regolarmente, non c’è motivo per cui non si possa tornare nel meraviglioso mondo di Teyvat”.

in altre notizie, L’account Twitter ufficiale di Google Stadia ha confermato tramite un tweet di risposta che non è stato chiusononostante le recenti voci suggeriscano che potrebbe essere il caso.