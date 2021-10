Come aumentare la durata della batteria degli smartphone Xiaomi

Se la batteria dello smartphone si scarica rapidamente, l’utente non sarà soddisfatto di un processore produttivo, una fotocamera in grado di scattare foto di alta qualità o altri vantaggi del dispositivo. In questa guida, utilizzando l’esempio del Redmi Note 10 Pro, mostreremo come aumentare la durata della batteria del telefono.

indicazioni

Si noti che le istruzioni possono essere applicate a smartphone con MIUI 12.5 (Android 11) e ad alcuni modelli con MIUI 12 (Android 11). Insomma, bisognerà fare il test, ed è molto difficile decidere su quale dispositivo sarà possibile aumentare l’autonomia, e cosa no.

È noto che Google e vari servizi dei produttori di componenti sono diventati molto attivi, quindi molti utenti hanno iniziato a notare che il dispositivo non è più soddisfatto della sua precedente indipendenza.

Dovresti anche sapere che MIUI ha una modalità di risparmio energetico e, se la usi, la shell limiterà l’attività in background di alcuni servizi e app. Cosa può fare?

Scarica l’app per attivare le impostazioni nascoste – Activity Launcher. Quindi andiamo su di esso, aspettiamo il completamento del download, inserisci “batteria” nella barra di ricerca, trova “Modalità di risparmio energetico”, fai clic su di esso e ci ritroviamo nell’elenco in cui è presente un pulsante “Abilita”. Cliccaci sopra.

Successivamente, verrà attivata la modalità di risparmio energetico di Android. Questo metodo ha solo due inconvenienti: disattiva la vibrazione e i temi scuri, non ci saranno altri problemi. È importante che tutti i reclami provengano dalle applicazioni e che la connessione con i dispositivi venga stabilita e non venga persa.

