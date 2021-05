Messenger e Instagram lavorano sui “messaggi protetti”: gli aggiornamenti

Da un po ‘di tempo Facebook Messenger e Instagram stanno lavorando sui “messaggi sicuri”. A che punto è l’attività

Messaggi correlati Crittografia end-to-end Ora è ampiamente utilizzato da molte piattaforme di messaggistica. Pensaci Segnale di telegramma eChe ha assistito a un boom nel numero di nuovi utenti, soprattutto dopo le polemiche che circondano le istruzioni WhatsApp. Dal 2016 anche Facebook, Messenger e Instagram stanno lavorando all’implementazione Un tale sistema.

Ad oggi non si sa nulla sulle possibili date di rilascio dell’aggiornamento e sembra proprio di sì Dobbiamo ancora aspettare. Come testimonia un post pubblicato sul blog ufficiale di Facebook, infatti, sembra che il lavoro di progettazione non dovrebbe essere completato prima del 2022. Brutte notizie per tutti gli utenti e Per la loro sicurezza su Internet.

Messenger e Instagram, reclami degli utenti

Non ci sono messaggi crittografati in Facebook Messenger ed Instagram Fai alzare il naso a molti utenti, non pochi. È iniziato 5 anni fa e la luce alla fine del tunnel è ancora invisibile. Gli sviluppatori si sono assicurati di sottolineare che questo lavoro è molto impegnativo e richiede tempo, Rimandare le conclusioni al 2022. La notizia non è stata ripresa dagli utenti, che si sono lamentati di poco impegno negli ultimi anni per dare più importanza ad altre funzionalità minori.

Il sensore è che se non arrivano notizie importanti nei prossimi mesi, potrebbe esserci un nuovo esodo come questo Come è successo con WhatsApp all’inizio dell’anno. Le alternative non mancano e le aziende di Zuckerberg devono fare un passo.