L’effetto che consiglio per l’utilizzo del familiare “ToonMe” in un trattamento in stile Disney – versione giapponese Engadget

Ehi, questo è Kusai.

Conosci un’app chiamata “ToonMe”? L’app di fotoritocco di quest’anno è diventata un argomento caldo perché ti fa sembrare Disney. L’ho anche provato subito ma può risultare così.

Il centro è una fotografia di pre-elaborazione; in alto a sinistra è l’elaborazione in stile animazione CG Disney, in alto a destra è una normale elaborazione animazione CG Disney

ToonMe ha attirato l’attenzione perché chiunque può diventare un personaggio Disney, ma in realtà ci sono molti altri filtri ToonMe unici e di alta qualità.

Questa volta, vorrei presentare i miei 8 filtri principali che ho provato più di 100 tipi di manipolazione con ToonMe, inclusi quelli che combinano l’animazione e la manipolazione degli effetti con i filtri!

È un processo di influenza con cui le persone non hanno problemi, quindi fai riferimento ad esso e impostalo come icona SNS

Per prima cosa, spiegherò brevemente come usarlo.

Avvia l’applicazione e fai clic sulla scheda[To on Effects]Dall’elenco in basso. A proposito, l’elaborazione può essere eseguita in stile Disney dalla scheda[ToonMe.com].

Seleziona un filtro.

Seleziona l’immagine da elaborare. Puoi anche scattare istantaneamente facendo clic sull’icona della fotocamera.

④ Premere[+ (زر زائد)]In basso a destra per aggiungere GIF animate, effetti e testo all’immagine elaborata.

⑤ Quando tutte le operazioni di elaborazione sono state completate, toccare[↑]In alto a destra dello schermo e seleziona[حفظ الصورة]A partire dal[⋯]Per salvare nel rullino fotografico. Puoi anche condividere su SNS toccando ciascuna icona nella parte inferiore dello schermo.

È quasi così?

Ora, lascia che ti presenti gli otto filtri consigliati!

A proposito, ecco la foto utilizzata per l’elaborazione.

andiamo!

Ottavo posto[مرشح الوجه الأبجدي]

È un filtro che rende la parte del viso alfabetica. Il numero di colori è piccolo e l’impressione è ottima. Non ho aggiunto alcuna animazione per mantenerlo semplice. Lo consiglierei a chi cerca freschezza. Potrebbe essere una buona idea affrontare il tuo artista preferito e prepararlo per il tuo smartphone

Settimo posto[مرشح النمط الأمريكي + الرسوم المتحركة]

È un po ‘sciocco, ma ho aggiunto un’animazione di occhi finti lampeggianti al nostro filtro in stile fumetto americano. Lo sfondo è luminoso e carino, ma il mio viso sembrava sobrio usando solo il filtro, quindi ho cercato di creare un effetto simile allo sfondo. Lo consiglierei a chi ama vedere il mondo come un cartone animato.

Sesto posto[صنع في الولايات المتحدة الأمريكية ★ Filter + Animation]

Un’animazione lampeggiante è stata aggiunta al filtro simile a un adesivo. Questo filtro è altamente consigliato per creare un’icona perché la qualità dell’immagine non viene degradata anche se viene eseguita l’elaborazione dell’animazione e la forma è rotonda.

Quinto posto[Beauty and Beast Style Filter + Animation]

Nel momento in cui vedi le rose, sembrano La Bella e la Bestia! Pensavo di aver scelto un candidato. L’animazione aggiunta renderà la parte illuminata simile a un vetro colorato, rendendola più elegante e insolita. Indossare un vestito giallo e alzare i capelli ti darà più atmosfera … più ti ci atterri, più fresco sarà il tuo lavoro.

quarto posto[تصفية عبر الزجاج + الرسوم المتحركة]

Ho aggiunto un’animazione di rottura del vetro della testata al filtro come se fossi attraverso il vetro.

Abbiamo cercato un filtro corrispondente perché volevamo utilizzare questa animazione. Sarebbe stato meglio se avessi una persona reale piuttosto che un’illustrazione, ma lo consiglio perché è divertente scegliere un filtro con un’animazione come questa.

il terzo posto[مرشح عمودي + رسوم متحركة]

L’elaborazione dell’animazione è stata aggiunta allo straordinario filtro che puoi apprezzare come immagine. Il filtro da solo è interessante, ma l’aggiunta di movimento renderà il lavoro affascinante, quindi ti consigliamo di utilizzarlo con le animazioni. Penso che sarà più divertente se modifichi l’animazione in base alle espressioni facciali e alla posa dell’immagine da elaborare.

Secondo posto[مرشح سانتا كلوز + الرسوم المتحركة]

Un’animazione ridente aggiunta al trattamento di Doup’s Santa. Babbo Natale da solo ha un effetto, ma l’aggiunta di movimento lo rende ancora più potente. Ridendo ad alta voce, l’effetto 3D delle guance viene enfatizzato e si può sentire la realtà, quindi si consiglia di trattarlo con l’animazione.

primo posto[مرشح نمط باربي + الرسوم المتحركة]

Abbiamo aggiunto un’animazione che fa brillare i tuoi capelli, a un filtro che chiunque può assomigliare a Barbie. Quello che mi piace di più è che puoi sicuramente trasformarti in Barbie mantenendo la tua personalità! L’ho provato con un uomo di mezza età che conoscevo, ma è stato divertente trasformarmi in un bel ragazzo in stile Barbie. Sono rimasto sorpreso dal fatto che potesse essere trattato correttamente indipendentemente dalla persona! Il trattamento in stile Disney potrebbe non essere ben noto ad alcune persone, ma è consigliato perché puoi vedere chiaramente chi è lo stile di Barbie.

Ho aggiunto l’animazione perché volevo renderla più simile a Barbie, ma se aggiungi l’elaborazione dell’animazione a questo filtro la qualità dell’immagine si deteriorerà, quindi se sei interessato, è meglio usare semplicemente il filtro.

A proposito, ci sono alcuni filtri in stile Barbie, ma questo l’ho usato io.

Era questo candidato che aveva la realtà più rumorosa, non molte spiegazioni e non molto burattino.

Come l’hai trovato?

Questi sono gli 8 migliori filtri che consiglio.

Tutte le operazioni di cui sopra possono essere godute gratuitamente, quindi provalo!

Tuttavia, l’unica cosa che mi preoccupava era che ci volesse del tempo per l’elaborazione. Sono necessari almeno 10 secondi su iPhone X e possono essere necessari fino a 30 secondi a seconda del filtro. Sono impaziente, ma penso che sia perfetto per passare il tempo a casa 😉✨

