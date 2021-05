Lenovo Tab M10 5G senza preavviso appare online

Lenovo sembra stia lavorando sodo su una nuova linea di tablet. Sulla scia della presunta perdita di Yoga Pad Pro un paio di giorni fa, descrivendo in dettaglio un tablet intrigante, con supporto per ingresso HDMI, ora stiamo vedendo un tablet più tradizionale apparire anche in vari luoghi. Come suggerisce il nome – Tab M10 5G È un modello più economico, con una larghezza diagonale di circa 10 pollici. Ora presenta una pagina speciale nella console di Google Play, completa di una presentazione piccola e non particolarmente impressionante, oltre a un file TB-X607Z Numero di modello.







Lenovo Tab M10 5G su Google Play Console

L’elenco menziona anche il chipset Qualcomm SM6350, il chipset Snapdragon 690 5G – 8nm, con sei core Kryo 560 Silver, fino a 1,7 GHz e due Kryo 560 Gold, fino a 2,0 GHz, oltre a una GPU Adreno 619L e modem X51 Il 5G è integrato. Un grande passo avanti rispetto ai chip Helio P22 trovati sui precedenti modelli Tab M10. È accoppiato con 6 GB di RAM e spinge i pixel su una scheda da 1.200 x 1920 pixel.

Il numero di modello TB-X607Z stesso può essere trovato anche su alcuni recenti elenchi di GeekBench online. Questo non fornisce alcuna informazione aggiuntiva e riconferma cose come il chipset Snapdragon 690 5G, 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 11.





Elenco GeekBench Lenovo Tab M10 5G

Non abbiamo ancora le informazioni sui prezzi o sulla disponibilità per Lenovo Tab M10 5G. Nonostante le recenti voci e fughe di notizie sullo Yoga Tab Pro, di cui abbiamo già parlato, è possibile aspettarsi presto un evento o un annuncio su almeno alcuni dispositivi Lenovo.

Fonte 1 | Fonte 2