Ubisoft per espandere il mondo di The Division con nuove aggiunte a giochi per dispositivi mobili, romanzi e film

Tom Clancy’s The Division è stato rilasciato per la prima volta nel 2016 ed è l’ultimo gioco IP con il marchio Tom Clancy’s. Il gioco ha anche battuto i record di vendita di Ubisoft, portando Tom Clancy’s The Division 2 a essere rilasciato e diventare uno dei giochi di maggior successo del 2019. Da Prima dell’espansione dei boss di New York il 2020 più giocato della storia.

“Negli ultimi cinque anni, The Division è passato da un ambizioso progetto Ubisoft a un popolare franchise con quasi 40 milioni di giocatori in tutto il mondo.” Alan Curry, CEO, Ubisoft EMEA. Spiega: “Siamo molto orgogliosi di ciò che il nostro team ha realizzato di queste dimensioni ed eccellenza. Compreso il meraviglioso universo che hanno creato. Il suo potenziale e la sua profondità. Ci consente di esplorare contenuti nuovi ed entusiasmanti che soddisferanno sia i vecchi fan che i giovani fan di The Division “.



Per la nuova impresa, il primo gioco per l’espansione The Division è Tom Clancy’s The Division: Heartland, che è una console indipendente e un gioco per computer gratuito sviluppato da Red Storm Entertainment. Il lancio dello studio, coinvolto nello sviluppo dei due settori della Divisione, è previsto nel corso dell’anno. 2021-2022 Ci sono anche piani per introdurre il gioco sugli smartphone per dare ai fan un maggiore accesso al mondo della Division.

Per The Division 2 entro la fine dell’anno, ci sarà un nuovo rilascio di contenuti che includerà una nuova modalità di gioco. E un nuovo modo per aggiornare gli agenti concentrandosi sulla creazione di strutture diversificate e funzionali. Maggiori dettagli saranno svelati presto.

La storia di The Division è stata estesa anche ad altri media. Inizia con un film basato sugli eventi del gioco originale. È stato sviluppato da Netflix e interpretato da Jessica Chastain e Jake Gyllenhaal, diretto da Rawson Marshall Thurber. C’è anche un romanzo distribuito da Aconyte, che racconta la storia post-episodio di The Division 2 e spiega l’impatto di un’epidemia diversa. Ogni regione degli Stati Uniti rilascerà ulteriori informazioni entro la fine dell’anno.

