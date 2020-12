In Electro Dépôt, il Samsung Galaxy A51 o Honor Band 5 ha un prezzo basso per Natale

Alla fine dell’anno, un nuovo lotto di prodotti tecnologici poco costosi è arrivato a Electro Dépôt. Da un braccialetto collegato a una TV 4K, ce n’è per tutte le tasche.

Il Natale è vicino e se non hai ancora fatto tutti i tuoi regali, Electro Dépôt ha acquisito nuovi prodotti tecnologici a prezzi molto buoni. Soprattutto perché puoi ricevere il tuo ordine molto rapidamente nel vicino negozio Electro Dépôt. Per aiutarti, abbiamo selezionato le migliori offerte che ti faranno grandi regali di Natale. E ce n’è per tutte le tasche.

Samsung Galaxy A51 a 289 euro

Samsung Galaxy A51 È uno dei migliori telefoni di fascia media che Samsung ha da offrire quest’anno. È un telefono bilanciato che non presenta grossi difetti. Lo schermo AMOLED da 6,5 ​​pollici è uno dei migliori in questa fascia di prezzo, grazie alla sua elevata luminosità e ai bellissimi colori. Sul lato della foto, ciascuno dei quattro sensori offre un’esperienza molto buona. Infine, l’autonomia è comoda e consente di utilizzare il telefono durante una giornata di utilizzo abbastanza intenso.

Samsung Galaxy A51 sta per arrivare in Electro Dépôt. In realtà, Va a 289 euroQuasi 100 euro in meno rispetto a quando è stato lanciato.

L’Honor Band 5 ha un prezzo di 23 euro

AnnunciareIl miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato »Dalla redazione di Frandroid, l’Honor Band 5 connesso merita la nostra attenzione. La sua interfaccia è semplice e offre molte possibilità: controllare la musica, leggere messaggi o persino misurare determinati indicatori di salute. Infatti, grazie ai suoi vari sensori, può misurare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno o il conteggio dei passi. Infine, l’autonomia dell’Honor Band 5 è molto buona in quanto può durare circa una settimana con un uso intenso.

Honor Band 5 è attualmente offerto a 23 € Sul sito di Electro Dépôt. Abbastanza per rendere il regalo di Natale un processo piuttosto piccolo.

Cuffie Xiaomi Mi True Wireless ad un prezzo di 49 euro

Cuffie Mi True Wireless di Xiaomi Approfitta dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. In primo luogo, il suono è bilanciato e ideale per ascoltare la musica da una piattaforma di streaming. Il touch screen delle cuffie ti consente di controllare la tua musica senza la necessità di utilizzare il telefono. Dal punto di vista dell’autonomia, conta sulla resistenza per circa 4 ore. Con la custodia di ricarica, le sue ore totali sono 11 ore.

Prezzo delle cuffie Xiaomi Mi True Wireless Scende a 49 euroAlla fine dell’anno. È difficile trovare di meglio a questo prezzo.

TV Samsung 4K 55TU7025, al prezzo di 494 euro

Diagonale da 55 ” ad alta definizione, risoluzione 4K a una frazione del prezzo: questo televisore Samsung è sufficiente per molti utenti. Certo, non fa uso della più recente tecnologia Samsung, ma la qualità dell’immagine è sufficiente per godersi un buon film in modo confortevole. Apprezziamo soprattutto l’aspetto della smart TV fornito dall’interfaccia Tizen di Samsung che ti consente di utilizzare varie app sulla tua TV, come Netflix, Disney +, YouTube, ecc. Infine, è compatibile con AirPlay 2, il protocollo di trasmissione wireless di Apple, per lo streaming di contenuti dal telefono alla TV. È piuttosto raro a questo prezzo.

Alla fine dell’anno, La TV Samsung 55TU7025 va a 494 €. È poco più di 100 euro in meno rispetto ai prezzi mostrati nella competizione.

Altoparlante LG SK5 a 149 € (dopo ODR)

Per godere di una migliore immersione durante la visione di un film, un altoparlante come l’LG SK5 è un buon compromesso tra compattezza e potenza sonora. Soprattutto perché questo modello è dotato di un subwoofer, che garantisce bassi più profondi. È anche compatibile con i codec audio surround DTS Virtual X e Dolby Digital. Infine, questo altoparlante sfrutta una connessione Bluetooth, ad esempio per ascoltare la musica dal telefono.

Grazie a un ODR di € 30, L’altoparlante LG SK5 ha un prezzo di 149 euro. A questo prezzo, è raro trovare altoparlanti con amplificatori wireless.