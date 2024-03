Shure sta entrando nel business dei microfoni wireless

Crediti immagine: Costa

I microfoni consumer rappresentano una delle tendenze dell’elettronica di consumo più interessanti degli ultimi anni. Prima di allora, i microfoni e i loro simili erano in gran parte dominio delle troupe cinematografiche professionali. Sebbene nel corso degli anni siano emerse alcune soluzioni plug-in per smartphone, fino a poco tempo fa non era possibile acquistare un kit conveniente per catturare conversazioni bidirezionali con una buona risoluzione.

Questa categoria ha avuto successo ed è così passata da uno o due concorrenti a circa una dozzina di concorrenti. Tuttavia, pochi si fidano di marchi audio come Shure. In effetti, la maggior parte della concorrenza è composta da aziende come Anker e DJI, che tradizionalmente non sono note per i loro microfoni. Shure, d’altro canto, produce alcuni dei microfoni più amati in molti settori.

Il quasi centenario produttore audio con sede a Chicago è diventato l'ultimo ad entrare nella mischia con il MoveMic. Non è il primo produttore di microfoni di fascia alta ad entrare in questo spazio, poiché Rode è un concorrente diretto in diverse categorie. Tuttavia, quest'ultimo è stato accolto con recensioni contrastanti.

Ho intenzione di trascorrere un po' di tempo con il MoveMic sul palco la prossima settimana al Modex di Atlanta. Convenzioni come questa sono un buon banco di prova per questo genere di cose, poiché sono rumorose e hanno molte potenziali interferenze radio. Riporterò quella prestazione, ma dirò che cercavo una buona soluzione per i colloqui di lavoro e la registrazione di podcast personali, come facevo nell'era pre-coronavirus. Il mio livello per quest'ultimo è alto. Anche se non sarai in grado di eguagliare la precisione di un buon microfono da tavolo, dovrebbe essere abbastanza buono in modo che ascoltare una conversazione di un'ora solo audio non sia un compito ingrato.

Ultimamente questa categoria è stata piuttosto incostante, quindi sono entusiasta di vedere cosa ha da offrire Shure qui. Il sistema parte da $ 249 per un singolo microfono montato. Una coppia ti costerà $ 249 o $ 499 con il ricevitore. In alternativa, il ricevitore può essere acquistato separatamente per $ 499. Sfortunatamente, il ricevitore non entra nella custodia di ricarica, come nel caso di alcuni prodotti concorrenti.

I microfoni si accoppiano al telefono senza bisogno di un ricevitore. Tuttavia, lo vorrai se prevedi di connetterti a una fotocamera, un computer o anche ad app non Shure. Attualmente può gestire solo due microfoni alla volta, che è attualmente lo standard per questi microfoni. L'azienda che aggiunge un terzo microfono potrebbe conquistarmi per sempre. Inoltre, una delle caratteristiche principali dell'unità DJI che questi dispositivi non hanno è la possibilità di collegare un microfono cablato direttamente alla clip, rendendola più pronta per la fotocamera.