BLUETTI presenta soluzioni energetiche innovative allo Smart Energy Expo 2024 in Australia

Sydney, 5 marzo 2024 /PRNewswire/ — Bluetifornitore leader di soluzioni di alimentazione portatili, parteciperà alla Smart Energy Expo 2024 presso l'International Trade Centre di Sydney dal 6-7 marzo. Allo stand n. 33, BLUETTI presenterà le sue rivoluzionarie soluzioni energetiche che stanno plasmando il panorama dell'energia intelligente.

Cosa aspettarsi da Bloiti:

Blueti SwapSolar Ecosistema di viaggio su strada migliorato

L'ecosistema è dotato di una centrale elettrica a batteria rimovibile AC180T e di un frigorifero portatile MultiCooler, che fornisce energia e freschezza senza interruzioni per avventure all'aria aperta e viaggi a lungo termine.

La centrale elettrica AC180T fornisce 1.800 watt di potenza agli elettrodomestici essenziali, dalle macchinette del caffè ai condizionatori portatili. L'innovativo design della batteria hot-swap consente la sostituzione senza interruzioni della batteria.

Il frigorifero portatile MultiCooler combina la produzione, il raffreddamento e il congelamento del ghiaccio in un'unica unità compatta. Ha uno spazioso scomparto da 42 litri (40 litri) per riporre tutte le tue scorte.

Con impostazioni di temperatura regolabili da -20 °C a +20 °C (da -4 °F a 68 °F) e gestione efficiente dell'energia tramite Blueti Applicazione, MultiCooler mantiene il cibo fresco e le bevande refrigerate durante il volo.

Può essere caricato dalla rete elettrica, dai veicoli, dalle batterie B70 sostituibili dell'AC180T e dai pannelli solari. Il B70 può essere alimentato da una batteria da 716,8 Wh MultiCooler fino a 6 giorni.

L'ecosistema SwapSolar è attualmente disponibile per il finanziamento su Indiegogo fino ad aprile, con incredibili prezzi anticipati.

Centrali elettriche portatili BLUETTI Premium per un'esperienza outdoor alimentata

BLUETTI presenterà anche la sua gamma di centrali elettriche portatili che soddisfano ogni esigenza e stile di vita, inclusa la nuova serie Premium, che offre capacità aumentate rispetto ai modelli precedenti. Per esempio, AC180P Ha una potenza di 1.440 Wh, garantendo un'autonomia più lunga rispetto al suo predecessore da 1.152 Wh, l'AC180. Con una potenza di 1800 W, può alimentare più dispositivi e caricarsi rapidamente a 1440 W, raggiungendo l'80% della capacità in soli 45 minuti. Inoltre, l'AC70P, un aggiornamento dell'EB70, può gestire carichi resistivi ad alta potenza fino a 2000 W in modalità Powerlifting, come i bollitori elettrici. E grazie alla ricarica da 850 W, si ricarica anche più rapidamente.

La storia continua

Visita BLUETTI allo Stand 33 per sperimentare in prima persona il futuro delle soluzioni di alimentazione portatili.

A proposito di Bloiti

Offrendo soluzioni di accumulo di energia rispettose dell'ambiente per uso interno ed esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze energetiche eccezionali contribuendo allo stesso tempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Il suo forte impegno a favore dell’energia sostenibile ha aiutato BLUETTI ad espandere la propria portata in più di 100 paesi e a guadagnare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

