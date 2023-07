Solo gli utenti di iPhone sanno cosa significa il cerchio rosso sullo schermo

Di Aneeta Bhole per Dailymail.Com





Quando appare un cerchio rosso nella parte superiore dell’iPhone, significa che lo schermo sta registrando

Se non si disattiva la registrazione, i video di grandi dimensioni potrebbero occupare spazio di archiviazione

È possibile accedere alle registrazioni ed eliminarle, se necessario, dall’app Foto

I clienti Apple erano perplessi dopo aver realizzato che lunghe registrazioni dei loro schermi iPhone stavano consumando enormi quantità di spazio di archiviazione disponibile sui loro dispositivi.

Alcuni reddit Gli utenti hanno iniziato a interrogarsi su un piccolo cerchio rosso che è apparso nella parte superiore dei loro schermi solo per sentirsi dire in seguito che stavano realizzando involontariamente questi video.

Apple afferma che se sullo schermo del tuo telefono appare un piccolo cerchio rosso, significa che stai registrando, una funzione che consente agli utenti di condividere i contenuti dai loro schermi con altri.

Cosa funziona sul mio telefono? “Non riconosco quel cerchio rosso sulla mia isola dinamica”, ha detto un utente reddit.

“Stai registrando lo schermo”, ha spiegato un altro.

I clienti Apple sono rimasti sconcertati dopo aver realizzato che lunghe registrazioni degli schermi dei loro iPhone stavano consumando grandi porzioni dello spazio di archiviazione disponibile dei loro dispositivi.

Quando gli utenti iPhone ricevono il loro dispositivo per la prima volta, ricevono automaticamente 5 GB di spazio di archiviazione gratuito.

In molti casi, se questo si esaurisce, i clienti cercheranno di pagare una tariffa aggiuntiva al mese per ricaricarlo.

Il gigante della tecnologia offre piani da 50 GB a 2 TB a una tariffa mensile da 99 centesimi a quasi dieci dollari tasse escluse.

Fortunatamente per i clienti, Apple ha fornito una guida passo passo su come interrompere le registrazioni prima che occupino troppo spazio di archiviazione e un modo per eliminarle.

Se appare sullo schermo, il primo passo è andare alle impostazioni per disattivarlo.

Una volta lì, gli utenti dovrebbero andare al Centro di controllo e toccare il pulsante di registrazione a forma di cerchio. Per spegnerlo, premi il pulsante del cerchio rosso e apparirà bianco.

Per garantire che la registrazione video non occupi spazio di archiviazione, gli utenti possono accedere all’app Foto ed eliminare la registrazione con la stessa facilità di qualsiasi video o foto.

La funzione è stata utilizzata dagli utenti dei social media in molti modi diversi, inclusa la registrazione dei loro schermi per condividere notizie, video divertenti e, in alcuni casi, messaggi di testo.

Può anche essere utilizzato per dimostrare come utilizzare il dispositivo come mostrato in alcuni tutorial di YouTube.