Una nuova ricerca svela i segreti dell'algoritmo TikTok

TikTok, nonostante il suo status di app potenzialmente in via di estinzione, attira ancora 1 miliardo di utenti mensili in tutto il mondo. Se un’app è piccola, la sua rapida ascesa è spesso legata al suo algoritmo. Con inarrestabile precisione, Ciò ha ispirato anche altri importanti social network Quindi rimangono in gara, come Facebook o Instagram.

Così Franziska Rosner, assistente professore presso la Paul G. Allen School of Computer Science and Computer Engineering dell'Università di Washington, ha deciso di dare un'occhiata più da vicino a questo algoritmo. questo studio, che ha riunito 347 utenti TikTok e sarà presentato durante l'edizione 2024 della Web Conference dell'Association for Computing Machinery (ACM). L'idea dello studio è Decifrare questo algoritmo in modo più accurato. Rosner ha fornito alcuni dettagli in Questa intervista Dato ai media il futuro, Questo è quello che è venuto fuori.

Algoritmo di raccomandazione: straordinaria precisione

In questo modo è stato possibile raccogliere 347 persone reclutate 9,2 milioni di consigli video. I ricercatori hanno esaminato i primi 1.000 video suggeriti agli utenti. Hanno scoperto che, per una percentuale compresa tra un terzo e la metà, questi suggerimenti corrispondevano effettivamente ai centri di interesse previsti dalla piattaforma. Risultato davvero impressionante.

Un altro studio presentato dalla stessa squadra Alla conferenza ACM CHI sui fattori umani nei sistemi informatici a Honolulu, ha affrontato un altro argomento. Tendenze di coinvolgimento, ovvero il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti su quella piattaforma. Anche in questo caso i risultati dimostrano che l’algoritmo è molto robusto Massimizzare in modo sproporzionato il tempo di presenza dell'utente.

Durante i primi quattro mesi di utilizzo il tempo medio trascorso su TikTok è aumentato Mezz'ora al giorno. In casi estremi, questo può durare fino a 50 minuti. È quasi magico a questo livello!

Comprendere l'impatto dell'algoritmo sugli utenti

L’algoritmo di TikTok potrebbe essere manipolativo? Già l'anno scorso aveva attirato l'ira di Amnesty International, che lo accusava di essere pericoloso Per la salute mentale dei giovani. Come ha osservato Rosner nell’intervista: “ Se l’algoritmo sfruttasse le vulnerabilità delle persone verso determinati tipi di contenuti, potrebbe spingerle verso contenuti estremisti che danneggiano la loro salute mentale o le espongono alla disinformazione. “.

Il ricercatore lo ha addirittura descritto come ” Scatola nera “, Di cui nemmeno i designer capiscono come funziona nel dettaglio. Questa natura opaca rafforza il suo potere di dipendenza, come evidenziato dal crescente tempo che gli utenti dedicano a TikTok. Quindi l’algoritmo sarebbe completamente fuori controllo?

Come spiega Rosner, l’importante è interessarsi Proprietà di previsione Per capirlo di più. ” Come ricercatori, siamo interessati alle proprietà che usano per fare le loro previsioni, perché non possiamo veramente capire se e perché la previsione sia un problema senza comprendere tali proprietà. » precisa.

Lo studio condotto da Rosner evidenzia l'impatto dell'algoritmo sull'esperienza dell'utente. In realtà, La piattaforma eccelle nel fornire contenuti pertinenti e coinvolgentiIl che li spinge a chiedere di più. La dipendenza può causare conseguenze dannose per la salute mentale, il benessere e la capacità di discernimento.

Video di sfruttamento e video di esplorazione

Lo rivela lo studio Un meccanismo centrale è al centro dell’algoritmo TikTok : Attenta alternanza tra Video di esplorazione E Video operativi.

Esistono video esplorativi Indirizzare gli utenti verso aree sconosciute del web, presentandoli a nuovi contenuti e creatori di cui non sospettavano nemmeno l'esistenza. Rosner spiega: Il video esplorativo non è correlato ai video precedenti guardati dall'utente, senza utilizzare hashtag simili o creatori di contenuti noti. L'interesse qui è scoprire contenuti completamente nuovi grazie all'algoritmo ».

I video operativi, invece, si trasformano in guide illuminanti, Li conduce in aree familiariColtivare i sentimenti e quindi rafforzare le connessioni preesistenti. ” I video sfruttatori sono quelli che seguono la logica del “sappiamo cosa ti piace, ti mostreremo più video relativi a tali interessi” » precisa.

Ciò costituisce un equilibrio intelligente tra esplorazione e sfruttamento La pietra angolare del coinvolgimento degli utenti Grazie in parte a questo, TikTok è stata in grado di tenere prigionieri i suoi utenti, lanciandoli tra scoperta e promozione.

Il lavoro di studio è della massima importanza per comprendere meglio come TikTok influenza i suoi utenti. Ma non possono spiegare tutto. Le zone grigie sono ancora molte e meritano ricerche più approfondite. In un mondo ideale, ByteDance (la società madre di TikTok) dovrebbe essere in grado di giocare in modo più trasparente. Considerate le enormi somme in gioco e la situazione attuale, le possibilità che ciò accada sono scarse. Ecco perché la scienza è della massima importanza. Perché ci fornisce gli strumenti e le conoscenze per navigare e comprendere queste complessità di progettazione, A prescindere dagli interessi commerciali.

Due studi hanno esaminato l'algoritmo di TikTok per capire meglio come funziona.

Questo è così consolidato che offre video rilevanti ai suoi utenti in una percentuale molto elevata e provoca un aumento quotidiano del tempo di utilizzo dell'applicazione durante i primi mesi di utilizzo.

Questo lavoro ha anche evidenziato l’importanza dell’alternanza tra… Video di esplorazione E Video operativi.

