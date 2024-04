I ministri degli Esteri della Corea del Sud e dell'Africa si incontreranno a Seul a giugno per preparare il vertice

Il ministero degli Esteri sudcoreano ha dichiarato lunedì che gli alti diplomatici della Corea del Sud e dei paesi africani si incontreranno a Seul il prossimo giugno per fare gli ultimi preparativi per l'imminente vertice dei loro leader.

La riunione dei ministri degli Esteri è prevista per il 2 giugno con l'obiettivo di verificare gli ultimi dettagli del vertice Corea del Sud-Africa previsto per il 4 e 5 giugno, riferisce la Farnesina.

La decisione di tenere l'incontro ministeriale è stata presa durante un incontro di alti funzionari tenutosi ieri a Seul, tra cui il vice ministro degli Esteri sudcoreano Chung Byung-won e alti diplomatici di 44 paesi africani, tra cui Mauritania, Benin e Gambia. Lei ha aggiunto.

Durante l’incontro di lunedì, le due parti hanno anche condiviso la necessità di espandere la loro cooperazione economica attraverso il commercio e gli investimenti, e hanno discusso di come lavorare più a stretto contatto sulle sfide globali come le questioni sanitarie ed energetiche, il cambiamento climatico e le interruzioni della catena di approvvigionamento.

Il vertice previsto mira a esplorare modi per migliorare la cooperazione bilaterale nelle catene di approvvigionamento, nelle relazioni economiche e in un'ampia gamma di questioni, e a rafforzare “significativamente” il rapporto generale per la prosperità comune come partner chiave, secondo il ministero. (Yonhap)