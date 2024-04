La storia dei tabloid africani di Meghan Markle suscita reazioni negative

Il sito web di un tabloid britannico sta registrando una reazione negativa da parte dei fan del principe Harry e Meghan Markle dopo aver titolato una storia sulla visita recentemente annunciata della coppia in Nigeria come “Sussex in safari!”

Domenica, il biografo reale Omid Scobie è stato tra gli utenti dei social media che hanno preso di mira MailOnline, di proprietà di Associated Newspapers Limited, editore della rivista MailOnline. mail giornaliera– suggerendo che associare i safari alla Nigeria sia un esempio di “ignoranza”.

In un post di lunedì su X (ex Twitter), Scobie ha condiviso Immagine dello schermo Dalla home page di MailOnline, che conteneva “Sussexs on Safari!” La storia come elemento principale. Ha scritto in un commento: “Safari? In Nigeria?! L'ignoranza è saltata all'estero”.

Il post dell'autore è stato visualizzato più di 100.000 volte, raccogliendo 290 commenti e più di 3.000 Mi piace.

Il titolo ha suscitato una risposta simile da parte di altri utenti di X, alcuni dei quali sono arrivati ​​al punto di avanzare accuse di “razzismo”.

Un poster diceva: “Il razzismo è aumentato. Africa = safari, ovviamente”.

Un altro ha scritto: “Pensano che l'Africa sia un paese quando è un continente. Ci sono anche 54 paesi in Africa. Inoltre non ci sono safari in Nigeria. Razzismo e odio sono evidenziati in questo articolo”.

La critica secondo cui la Nigeria non è un paese africano dove si svolgono i safari non è del tutto vera. La Nigeria ha un piccolo numero di riserve di caccia dove vengono offerti safari ai turisti. Ma l'attrazione principale del paese sono le sue aree di grande bellezza naturale.

La Nigeria non offre né promuove i safari come attrazione turistica nella stessa misura di altri paesi africani, come il Kenya o il Botswana. In questi paesi, le riserve di caccia e gli habitat sono più abbondanti.

Il principe Harry e Meghan Markle sono visti a un evento NATO durante gli Invictus Games in Germania il 14 settembre 2023. Un tabloid britannico è sotto accusa per una recente storia riguardante il piano della coppia…

Il principe Harry e Meghan Markle sono visti a un evento NATO durante gli Invictus Games in Germania il 14 settembre 2023. Un tabloid britannico è sotto accusa per una recente storia riguardante il viaggio programmato della coppia in Nigeria.

Gli utenti dei social media sottolineano inoltre che non è stato annunciato alcun programma per un safari di Harry e Meghan durante la loro visita in Nigeria.

La storia di MailOnline recita: “Harry e Meghan, reali non lavoratori, andranno in tournée nella nazione del Commonwealth della Nigeria dopo che il governo li ha invitati a prendere parte ad 'attività culturali'… giorni dopo l'evento Invictus di Harry nel Regno Unito (e Meghan lo farà raggiungerlo anche in Gran Bretagna prima?).” Ma non è mai stato detto che la coppia avrebbe fatto un safari.

“Il quartier generale della difesa (DHQ) ha espresso il suo onore e piacere nell'accettare il duca di Sussex, sua altezza reale il principe Harry e sua altezza reale il principe Harry”, ha dichiarato domenica il direttore delle informazioni sulla difesa della Nigeria, il generale di brigata Tukur Gusau. disse. La moglie della duchessa del Sussex, Meghan, visiterà la Nigeria nel maggio 2024”.

“Durante la loro permanenza nel Paese, incontreranno membri del servizio e saranno ospitati in una serie di attività culturali”, aggiunge la nota.

Ciò suggerisce che le attività della coppia saranno strettamente legate agli Invictus Games, che Harry ha co-fondato nel 2014. La Nigeria invierà la sua prima squadra nazionale ai Giochi nel 2023.

La dichiarazione afferma anche che il ministro della Difesa della Nigeria, Alhaji Muhammad Badaru Abubakar, che ha partecipato all’evento dei veterani militari in Germania lo scorso anno, “ha accettato di ospitare i Giochi quando sono stati assegnati alla Nigeria”.

Non sono stati ancora annunciati piani per ospitare i giochi in Nigeria. L’evento del 2025 si terrà a Vancouver e Whistler, in Canada, e includerà per la prima volta gli sport invernali nelle competizioni.

La Gran Bretagna sta cercando di ospitare i Giochi del 2027 a Birmingham. I primi eventi dei Giochi si sono svolti a Londra nel 2014 e hanno visto la partecipazione di membri della famiglia reale, tra cui il principe William e la principessa Kate.

“Il più grande fattore e motore della ripresa e il potente fattore nel recupero dei veterani è sempre stato lo sport, e Invictus è stato un'icona in quell'area”, ha detto il segretario agli affari dei veterani Johnny Mercer al sito web delle truppe.

“Ecco perché lo rivoglio nel Regno Unito”, ha aggiunto. “Metti insieme queste due cose e organizza una festa di recupero, se vuoi.”

Le location di gioco sono selezionate dalla Invictus Games Foundation, di cui Harry è sponsor.

