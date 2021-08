Apple cerca di espandere il beta test di iOS 15 con l’avvicinarsi del rilascio stabile

Il mese scorso, Apple ha lanciato il programma Beta Software per tutti gli utenti che desiderano visualizzare in anteprima iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 e tvOS 15. Ora, l’azienda sta cercando di espandere i beta tester e sta inviando e-mail a coloro che firmano per il programma beta. Per provare la sua ultima beta pubblica.

Mentre ci avviciniamo alla Beta 5 di tutti i prossimi sistemi operativi, Apple sembra fiduciosa che questo sia un buon momento per gli utenti del programma software Beta per provare le beta pubbliche.

“Sono ora disponibili le versioni beta pubbliche di iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 e watchOS 8. In qualità di membro del programma Apple Beta Software, puoi aiutare a modellare il software di Apple testando le versioni pre-release e facendoci sapere cosa ne pensi pensare. “

L’anteprima delle beta pubbliche di Apple è un modo non solo per conoscere tutti i nuovi cambiamenti in arrivo tra poche settimane, ma anche per aiutare l’azienda a segnalare bug negli aggiornamenti.

Con iOS 15, iPadOS 15 e macOS 12 Monterey, Apple sta rinnovando l’esperienza FaceTime, introducendo la nuova funzione SharePlay con una nuova scheda Condivisi con te e introducendo una nuova modalità Focus, che aiuta i suoi utenti a concentrarsi su ciò che conta per loro. La maggior parte in quel momento.

Tutti questi sistemi operativi stanno anche ricevendo il loro più grande aggiornamento di Safari, che ha una nuova interfaccia utente che ha portato anche a qualche controversia.

watchOS 8 offre più esercizi, aggiornamenti a Always On Display e nuove app per la rete Dov’è. tvOS 15 introduce finalmente il supporto Spatial Audio per i programmi Apple TV+ mentre si indossano AirPods, così come HomePod mini per supportare gli altoparlanti stereo.

Anche quando Apple rilascerà iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 e tvOS 15, gli utenti potranno continuare a iscriversi all’Apple Beta Software Program, dove potranno continuare a sperimentare i prossimi aggiornamenti del software Apple, come iOS 15.1 e così via. .

