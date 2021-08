Star Trek Adventures annuncia la prima configurazione della campagna e altre versioni in arrivo

Avventure di Star Trek Pianificazione di una grande espansione nei prossimi mesi. Modiphius Entertainment ha pubblicato libri di riferimento per Ogni Divisione della Flotta Stellare e ogni Quartiere della Galassia. La società ha pubblicato Il secondo regolamento essenziale ambientato nell’ottica dell’Impero Klingon. Non si ferma qui. MODIFIUS annuncia sette nuovi velivoli Avventure di Star Trek prodotti. Include un set di trappole da collezione unico, nuove guide per giocatori e creatori, dividere i dadi e la prima ambientazione della campagna del gioco. Queste versioni forniranno ai game master e ai giocatori nuovi strumenti per portare avanti le loro avventure sul tavolo nell’universo infinito di Star Trek.

Avventure di Star TrekLa prima configurazione della campagna è dettagliata in Guida alla campagna Shakleton Expanse. La guida alla campagna di 312 pagine pubblicata questo autunno è un’area poco esplorata del quadrante Beta che è stata introdotta nel Avventure di Star Trek Gioco. Il libro include tutte le informazioni necessarie ai gestori del gioco per creare nuove avventure e campagne nella Distesa di Shackleton. Include anche una campagna in 10 parti a partire da serie originale epoca e continuare a prossima generazione Un’era, anche se Modifius afferma che può essere giocata in qualsiasi epoca scelta dai moderatori del gioco.

(Foto: MODIFIUS Entertainment)

il Avventure di Star Trek Guida del giocatore e Guida del Gamemaster Sono integratori di dimensioni digestive per Regolamento base di Star Trek Adventures. Quando vengono rilasciati durante le vacanze, ognuno di loro approfondisce i ruoli speciali di giocatore e gestore di gioco in un file Avventure di Star Trek campagna. In un comunicato stampa, entrambe le guide includono un’introduzione sugli elementi principali di Star Trek, una panoramica dei dettagli e delle tecniche chiave di installazione di Star Trek, definizioni delle sei principali ere di Star Trek e informazioni aggiuntive per aiutare a guidare i giocatori nell’universo di Star Trek . il Guida del giocatore Include anche istruzioni su come essere un giocatore attivo e di supporto, approfondimenti sulla creazione di personaggi cooperativi, dettagli aggiuntivi sui ruoli dei personaggi esistenti, opzioni di costruzione rapida e nuove scelte di personaggi. il Guida del Gamemaster Include suggerimenti per pianificare una campagna, trovare giocatori, condurre una sessione 0 ed essere un manager di gioco che partecipa e sostiene. Contiene anche una discussione dettagliata della struttura della storia di Star Trek, suggerimenti sullo sviluppo di metriche della storia e approfondimenti sull’uso efficace delle meccaniche di gioco, regole opzionali e altri strumenti di gestione del gioco.

modifius si riferisce a Set da collezione Tricorder di Star Trek Adventures Essendo il primo gioco di ruolo indossabile al mondo, è progettato sia per i giocatori mobili che per quelli mobili. Il set include un libro delle regole di base di 300 pagine, un opuscolo della campagna, fogli di riepilogo delle regole, dadi, gettoni e carte personaggio per gli equipaggi della USS NCC-1701. progetto e USS Lexington. La collezione prende il suo design dal tricorder di Star Trek: la serie originale. Per la partita, Modifius ha modificato il regolamento di base incluso per riflettere il gioco durante l’era Kirk, dando ai giocatori tutti gli strumenti e le regole necessarie per giocare negli anni ’60. La collezione contiene anche una campagna esclusiva, Il buco della serratura dell’eternità. Questo prodotto sarà disponibile in autunno.

(Foto: MODIFIUS Entertainment)

Infine, sono ora disponibili nuovi set di dadi per la Divisione della Flotta Stellare. Ogni set include 2d20 nei colori delle sezioni (rosso, oro o blu) e quattro dadi sfida neri a sei facce.

Sei eccitato per altri prodotti di Star Trek Adventures? Fateci sapere nei commenti.