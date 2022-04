Apple lancia il programma di riparazione per lo schermo vuoto di Apple Watch Series 6

Apple afferma di aver rilevato un problema con la versione da 40 mm di Apple Watch Series 6 e offre riparazioni gratuite agli utenti interessati attraverso un nuovo programma di riparazione.

Apple ha stabilito che su una percentuale molto piccola di dispositivi Apple Watch Series 6 da 40 mm, lo schermo potrebbe diventare permanentemente vuoto. I dispositivi interessati sono stati prodotti tra aprile 2021 e settembre 2021. Se il tuo Apple Watch Series 6 mostra questo problema, usa il controllo del numero di serie qui sotto per vedere se il tuo dispositivo è idoneo per questo programma. In tal caso, Apple o un fornitore di servizi autorizzato Apple fornirà il servizio gratuitamente.

Clienti della serie 6, che è stato sostituito da Il miglior Apple Watch di Apple Watch serie 7 l’anno scorso, Possono inserire il loro numero di serie Per verificare l’idoneità. In tal caso, possono ottenere assistenza tramite un fornitore di servizi autorizzato Apple, un appuntamento con Genius Bar o tramite il supporto Apple se preferiscono l’assistenza remota.

Apple afferma che potrebbe limitare le riparazioni al paese o alla regione di acquisto e che il software non estende la garanzia standard sull’orologio. Apple afferma che i dispositivi sono idonei per il programma di due anni dopo la prima vendita al dettaglio dell’unità, quindi alcuni utenti potrebbero non avere più tempo per la verifica.

