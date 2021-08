Intel NUC 12: CPU Alder Lake di nuova generazione + GPU Xe-HPG DG2 da 16 GB + DP2.0

Il NUC di prossima generazione di Intel sarà un razzo tascabile più grande per le prestazioni del laptop, con l’Intel NUC 12 Enthusiast di prossima generazione con una tecnologia piuttosto buona all’interno.

Il nuovo NUC 11 Enthusiast sarà offerto in più configurazioni, a partire da GPU Intel Core i5 + 8GB, GPU Core i5 + 12GB e GPU Core i7 + 16GB. Le GPU in questione si basano sulla famiglia di schede grafiche discrete Intel Xe-HPG DG2, che sono le prossime schede grafiche di Intel per i giocatori.

L’attuale stormo di PC NUC 11 Extreme di Intel offre CPU Tiger Lake e ha le dimensioni interne di una scheda grafica full-size, ma il nuovo Intel NUC 12 Extreme … beh, ora, una GPU Xe-HPG con quantità variabili di VRAM e DisplayPort 2.0 qualunque Capace di 4K 240Hz, 8K 120Hz e 16K 60Hz? Oh si.

Il nuovo PC Intel NUC 12 Enthusiast includerà HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 e un connettore Mini DisplayPort 2.0, mentre avremo fino a 64 GB di DDR4-3200 SO-DIMM per la potenza di un mini PC per un’enorme workstation da 64 GB. Sarai in grado di servire un’unità SSD 2 x PCIe 4.0 NVMe M.2 super veloce, mentre disponi della connettività Intel 2.5GbE Ethernet e Wireless-AX 411 + Bluetooth 5.x.

Ci sono fino a 330 W di potenza su questi entusiasti PC del NUC 12… il che è davvero bello da vedere.