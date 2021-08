Risultati del sondaggio settimanale: i fan di Huawei P50 Pro hanno abbracciato la versione Snapdragon più della versione Kirin

Sebbene sia in una situazione politica calda a livello internazionale, Huawei è ancora eccezionale con i fan. La metà degli elettori nel sondaggio della scorsa settimana è interessata alla scelta dell’Huawei P50 Pro e la scomposizione delle preferenze specifiche dei fan è molto interessante.

Per cominciare, meno di 1 elettore su 10 aspetterà le versioni 5G dei telefoni. Stranamente, la nuova serie P50 è solo 4G, ma non sembra infastidire molto i fan, comunque.

Il prossimo pezzo di intuizione riflette i sentimenti degli acquirenti del Galaxy S: molti preferiscono il chipset di punta Snapdragon rispetto al chip interno dell’azienda (il Kirin 9000 in questo caso). Quindi, anche se offrire entrambi i dispositivi sul P50 potrebbe essere una necessità, molti sarebbero felici se Huawei prendesse questo accordo permanente. Inoltre, quasi molti elettori preferiscono il chip Kirin, che è realizzato nelle fucine a 5 nm di TSMC (rispetto ai 5 nm di Samsung per lo Snapdragon).

Non c’è stata discussione tra Android e HarmonyOS e la distinzione più importante è stata Google Mobile Services rispetto a Huawei Mobile Services. In altre parole, è tutta una questione di app. Sebbene HMS e AppGallery stiano crescendo a un ritmo incredibile, mancano ancora alcune app importanti per alcuni utenti. Non molto, a quanto pare (le app bancarie sembrano essere la preoccupazione principale).

La configurazione della fotocamera del P50 Pro controlla tutte le scatole a misura di fan. Alcune persone hanno sollevato la potenziale versione Pro + (nelle generazioni precedenti il ​​Pro + aveva un periscopio con una lunghezza focale più lunga), ma la sua assenza non era un grosso problema.

Finora abbiamo parlato del modello Pro, perché non c’è molto da dire sull’Huawei P50 vanigliato. È lì, sarà disponibile il mese prossimo, alcuni lo compreranno anche, ma non manda fuori i cuori dei geek.