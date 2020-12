Attacco informatico agli Stati Uniti | La NATO e la Commissione europea riesaminano i propri sistemi IT

(Bruxelles) La NATO e la Commissione europea hanno annunciato sabato che stavano controllando i loro sistemi informatici dopo un diffuso attacco informatico alle agenzie governative statunitensi di cui Washington accusa Mosca di essere responsabile.

France Media

“In questa fase, non abbiamo scoperto alcuna prova che la sicurezza di qualsiasi rete della NATO sia stata compromessa”, ha detto ad AFP un funzionario della NATO. Ha aggiunto: “I nostri esperti continuano a valutare la situazione per identificare e ridurre eventuali rischi potenziali per le nostre reti”.

Microsoft ha dichiarato giovedì sera di aver informato più di 40 clienti che sono stati colpiti dal programma utilizzato dagli hacker, indicando che la maggior parte di loro si trova negli Stati Uniti.

Altri paesi coinvolti includono membri della NATO come il Belgio, dove ha sede l’alleanza, il Canada e il Regno Unito.

Gli hacker hanno compromesso con successo il programma Orion della società americana SolarWinds, che viene utilizzato per gestire e supervisionare le reti di computer di aziende o grandi reparti.

Funzionari della NATO hanno affermato che l’organizzazione sta utilizzando il software SolarWinds in alcuni dei suoi sistemi informatici.

“La NATO ha anche un team IT di risposta rapida che può essere mobilitato in qualsiasi momento, e il nostro centro operativo nel cyberspazio funziona normalmente”, ha detto il funzionario, che ha parlato in condizione di anonimato.

Da parte sua, la Commissione europea ha confermato all’Agence France-Presse che l’unica entità del software SolarWinds utilizzato nei suoi sistemi “non è stata interessata dall’incidente”, ma che i suoi servizi “stanno analizzando la situazione”.

Venerdì gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di essere forse dietro il massiccio attacco informatico. La Russia ha negato qualsiasi coinvolgimento.

Secondo John Dickson della società di sicurezza Denim Group, diverse società private potenzialmente vulnerabili si stanno affrettando a rafforzare le loro misure di sicurezza e arrivano al punto di considerare la completa ricostruzione dei loro server.

“È così grande che tutti stanno valutando il danno in questo momento”, ha detto all’AFP.