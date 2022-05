Apple rilascia iOS 15.6 beta 2 prima della rivelazione di iOS 16 la prossima settimana

Tredici giorni dopo il rilascio della prima versione beta di iOS 15.6, Apple rende disponibile la seconda beta a tutti gli sviluppatori. Inoltre, la società sta anche seminando la beta 2 di watchOS 8.7, tvOS 15.6 e macOS 12.5.

L’attuale versione di iOS 15.6 beta 2 è 19G5037d. A differenza delle versioni precedenti, Apple non ha ancora fornito funzionalità importanti. Questo sarà probabilmente l’ultimo importante aggiornamento di iOS 15 prima che iOS 16 venga rilasciato più avanti in autunno.

La scorsa settimana, la società ha rilasciato tvOS 15.5.1 Risolve un bug che interessava gli utenti di Apple TV e HomePod.

Questo è ciò che ha annunciato Apple Con iOS 15.5 all’inizio di questo mese:

Wallet ora consente ai clienti Apple Cash di inviare e richiedere denaro dalla propria Apple Cash Card

Apple Podcasts include una nuova impostazione per limitare gli episodi memorizzati sul tuo iPhone ed eliminare automaticamente i vecchi episodi

Risolve un problema per cui la domotica poteva non funzionare a causa dell’arrivo o della partenza di persone.

Insieme a iOS 15.6 beta 2, Apple sta rilasciando anche macOS 12.5 beta 2 (versione 21G5037d), tvOS 15.6 beta 2 (versione 19M5037c) e watchOS 8.7 beta 2 (versione 19U5037d) per gli sviluppatori. D’altra parte, l’HomePod 15.6 beta 2 è disponibile per un numero limitato di tester, perché è privato.

Tra meno di una settimana, Apple terrà il suo evento WWDC 2022, dove la società annuncerà la prossima svolta per iOS, macOS, iPadOS, tvOS e watchOS. Finora, le voci ritengono che iOS 16 porterà miglioramenti impressionanti.

secondo Voci recentiiOS 16 dovrebbe apportare miglioramenti significativi alle notifiche e una nuova interfaccia per il multitasking in iPadOS. 9to5Mac Ho riferito all’inizio di quest’anno su cui Apple sta lavorando Aggiunte impostazioni estese della modalità di messa a fuoco in iOS 16.

Se noti cambiamenti in iOS 15.6 o altre versioni beta di Apple oggi, faccelo sapere nei commenti qui sotto o all’indirizzo Twitter @9to5Mac. Resta sintonizzato per la nostra copertura pratica completa con le versioni qui a 9to5Mac Se troviamo qualcosa di nuovo.

Leggi di più:

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: