Trapelate le specifiche della CPU Intel Core Ultra 9 185H di quattordicesima generazione

I processori Intel per laptop di 14a generazione arriveranno presto e la variante Core Ultra 9 185H è trapelata dalla gamma in un modo piuttosto sorprendente. Le foto sono state recentemente condivise sul sito di social networking cinese Weibo Evidenzia le specifiche chiave Dalla prossima CPU Core i9 Basato sull’architettura Meteor Lake di 14a generazione.

La fuga di notizie viene da Weibo Da allora, però, il post è stato cancellato Le foto sono ancora pubblicate Su X. Gli interni del prossimo laptop Samsung Meteor Lake, nonché le specifiche dettagliate per Intel Core Ultra 9 185H Tramite l’implementazione CPU-Z in questo leak.

Questo è stato notato per la prima volta da un leaker del dispositivo @9550pro Su X (ex Twitter). In precedenza, era trapelata anche la linea di laptop Galaxy Book 4. Questo processore Core Ultra 9 è stato menzionato nel rapporto.

Immagine gentilmente concessa: Weibo/@LXLyours

Parlando dell’Intel Core Ultra 9 185H, possiamo vedere nel leak che avrà un TDP fino a 45 watt. La velocità del P-Core è dichiarata a 5087,86 MHz, il che significa questo CoreUltra 9 185H Aumenterà 5,10GHz. Viene menzionata anche la configurazione base 6P+8E+2LP.

L’architettura Meteor Lake di Intel presenta un’architettura a prestazioni ibride, composta da un core P, un core E e un nuovo tipo di core chiamato Low-Power Island (LP).

La fuga di notizie rivela la funzionalità Intel Core Ultra 9 185H 16 core e 22 thread, oltre alla configurazione sopra menzionata. Sono stati mostrati anche i benchmark della CPU-Z, insieme a uno scatto della CPU di 14a generazione nel leak. Troppo Qui è stata utilizzata la pasta termica e il leaker originale non l’ha pulita prima delle riprese.

È interessante notare che al suo interno possiamo vedere la CPU Meteor Lake I trattini sono chiari. Sembra simile a Struttura delle piastrelle del lago meteorico Come descritto da Intel.

Foto per gentile concessione: Weibo/@LXYOURS

Intel Core Ultra 9 185H ha ottenuto 767,2 punti nel test single-core e 8096,9 punti Nei test multi-core. Si noti che questi sono numeri preliminari realizzati su un primo campione di ingegneria che non è stato ancora annunciato Portatile Samsung. L’evento AI Everywhere di Intel è già programmato per tenersi molto presto. È qui che l’azienda lancerà ufficialmente le nuove CPU Meteor Lake.

Maggiori dettagli sui primi laptop Intel Metero Lake di quattordicesima generazione verranno rivelati anche da vari OEM, dopo il lancio. Meteor Lake avrà molte funzionalità interessanti! Ciò include una GPU Meteor Lake basata su Arc, un chip NPU dedicato per l’elaborazione AI e un processo di produzione “Intel 4” altamente ottimizzato, tutti punti salienti dei processori Intel di quattordicesima generazione.

Cosa ne pensi dei processori Intel Meteor Lake di quattordicesima generazione? Sei entusiasta del grande passaggio di Intel verso il marchio Core Ultra? Fateci sapere nei commenti qui sotto.